Guayaquil (Ecuador), 20 feb (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito debutó con triunfo por 1-2 en su visita al Orense este viernes en el inicio de la Liga Pro de Ecuador, con goles de sus nuevas incorporaciones, los atacantes Janner Corozo y Alejandro Tobar.

El equipo dirigido por el brasileño Thiago Nunes se adelantó en el marcador en el primer tiempo con un tanto de Corozo tras una asistencia de Michael Estrada. Poco después, otra jugada de Estrada permitió a José Quintero enlazar con Tobar, quien definió cruzado para marcar el segundo tanto del cuadro quiteño.

Antes del descanso, Orense redujo la diferencia cuando Renny Jaramillo conectó un potente disparo al costado derecho de Valle.

Orense fue superior en varios tramos del encuentro, aunque careció de definición y se encontró además con las intervenciones del portero Gonzalo Valle.

En la segunda parte, el equipo local salió en busca del empate, pero hizo figura al guardameta de Liga, que evitó el gol ante un remate de Dixon Molina y también bloqueó un disparo del argentino Paúl Charpentier, mientras que el defensa uruguayo Gian Franco Allala despejó un balón con destino de gol tras un tiro del argentino Agustín Herrera.

La salida de Estrada debilitó el ataque del denominado Rey de Copas, fue reemplazado por el brasileño Deyverson al minuto 62, aunque su estreno resultó discreto.

Liga se quedó con la victoria y lo hizo en condición de visitante, pero mostró altibajos.

La primera fecha de la Liga Pro continuará este sábado con los partidos Aucas-Mushuc Runa, Barcelona-Técnico Universitario y Universidad Católica-Emelec. EFE

