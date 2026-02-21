Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Chicago (EE.UU.), 20 feb (EFE).- Los Ángeles Lakers ganaron este viernes el derbi angelino contra los Clippers (125-122), en el regreso de Luka Doncic al quinteto de JJ Redick, en una jornada de la NBA en la que los Denver Nuggets destrozaron a los Portland Trail Blazers con 157 puntos.

Doncic, LeBron y Austin Reaves volvieron a jugar juntos en la Crypto.com Arena, en una temporada en la que solo coincidieron en pista once veces a causa de una larga serie de problemas físicos.

Doncic, que se había perdido los últimos cuatro partidos de los Lakers antes de regresar en el All Star, firmó 38 puntos y once asistencias (8 triples), mientras que LeBron aportó un doble doble de trece puntos y once asistencias.

LeBron, de 41 años, encadenó su quinto partido consecutivo con al menos diez asistencias por quinta vez en su carrera y por cuarta con los Lakers, un logro que solo Magic Johnson había conseguido vestido de púrpura y oro.

King James estuvo en duda hasta las últimas horas previas a este partido por un percance físico, pero disputó 33 minutos de alto nivel en el derbi.

Reaves aportó 29 puntos, con cuatro de cinco desde la línea de libres para los Lakers, quintos en el Oeste (34-21).

Para los Clippers, Kawhi Leonard metió 31 puntos y Bennedict Mathurin metió 26, sin poder evitar la derrota. Tras cuatro derbis de Los Ángeles, el balance de esta campaña es de 2-2.

En Portland, los Nuggets lanzaron con un 57 % de acierto en tiros de campo y un 51 % en triples en el contundente 157-103 endosado a los Blazers.

Nikola Jokic dominó con 32 puntos, nueve rebotes, siete asistencias y cuatro robos, apoyado por los 25 puntos, seis rebotes y seis asistencias de Jamal Murray.

OKC cumple, los Cavs vuelan

Los Thunder no fallaron en casa contra los Brooklyn Nets de Jordi Fernández y les doblegaron 105-86 pese a la ausencia de Shai Gilgeous Alexander.

Jared McCain fue el protagonista del triunfo de los campeones NBA con 21 puntos saliendo del banquillo, en una noche en la que Chet Holmgren aportó quince puntos y siete rebotes.

Los Nets perdieron su tercer partido y están hundidos en la penúltima plaza del Este con balance de 15-40.

Si Brooklyn vive una temporada complicada, los Cavaliers siguen volando y triunfaron 118-113 en el campo de los Charlotte Hornets para celebrar su séptima victoria consecutiva.

Donovan Mitchell se salió con 32 puntos y Jarret Allen firmó un gran doble doble de 26 puntos y quince rebotes. James Harden contribuyó con 18 puntos.

Anthony Edwards mete 40

Fue una gran noche personal para Anthony Edwards, que dirigió con 40 puntos la victoria 122-111 de los Minnesota Timberwolves contra los Dallas Mavericks.

'Ant' conectó 16 de sus 32 tiros de campo y metió cinco triples. El pívot francés Rudy Gobert le apoyó con 22 puntos y 17 rebotes, diez de ellos ofensivos.

Los Wolves son quintos en el Oeste con un balance de 35-22, tras conseguir su tercera victoria consecutiva.

Los Mavs, que no pudieron contar con Cooper Flagg, están hundidos en la duodécima plaza del Oeste, tras perder su décimo encuentro seguido.

Festín de los Heat

El mexicano Jaime Jáquez Jr se sumó con diez puntos al festín de los Miami Heat, que arrollaron 128-97 a los Atlanta Hawks a domicilio.

Los Heat volvieron a competir por primera vez desde el parón de All Star y lo hicieron con una gran actuación grupal, lanzando con un 52 % de acierto en tiros de campo.

Tyler Herro llevó de la mano a los Heat con 24 puntos saliendo del banquillo, apoyado por 17 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias de Bam Adebayo y por los 15 puntos de Norman Powell.

El equipo de Erik Spoelstra terminó con hasta 7 jugadores con dobles dígitos en anotación, entre ellos un Jáquez que aportó 10 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, con 5 de 9 en tiros de campo en 26 minutos.

Entre los demás resultados de la noche, los Milwaukee Bucks, sin Giannis Antetokounmpo, doblegaron 139-118 a los New Orleans Pelicans, con 27 puntos de Ryan Rollins y de Cam Thomas, y 26 de Kevin Porter Jr. EFE

