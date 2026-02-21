Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Tokio, 21 feb (EFE).- 'The Legend of Zelda', una de las sagas de videojuegos más conocidas, cumple este sábado cuatro décadas en una celebración que vuelve a transcurrir con discreción, sin grandes anuncios conmemorativos oficiales por parte de Nintendo de forma anticipada, al margen de su esperada adaptación a acción real.

Creada en 1986 por los japoneses Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, la franquicia revolucionó el mercado con una propuesta de aventura libre inspirada en la infancia del gurú detrás de Super Mario, quien cuando era niño pasaba sus días explorando los bosques y cuevas de su Sonobe natal y otras áreas rurales de los alrededores de la ciudad de Kiodo, en el oeste del archipiélago.

En contraste con un mercado entonces dominado por esquemas lineales, este juego se tradujo en un mundo abierto con infinidad de opciones por explorar, que además incorporó por primera vez una batería interna que permitía guardar la partida para continuar después en su característico disco floppy amarillo de la Family Computer Disk System, un periférico para la consola Famicom.

Desde su debut un 21 de febrero de hace ahora 40 años, la saga ha encadenado más de cuarenta títulos de muy diversos géneros y ha construido un imaginario propio a través de sus personajes, el héroe Link, la princesa Zelda o el antagonista Ganondorf, con más de 156 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Un aniversario discreto

El esperado aniversario, marcado en el calendario de miles de aficionados, no ha contado con anuncios anticipados por parte de la compañía, que antes de la efeméride se había limitado a confirmar que el inicio del rodaje de la primera película de acción real inspirada en la saga, que se estrenará en mayo de 2027.

Se especula con la posibilidad de que Nintendo publique en torno a la fecha el primer tráiler de la adaptación, que cuenta con Bo Bragason como Zelda y con Benjamin Evan Ainsworth como Link.

Esta ausencia de grandes eventos y anuncios tiene un amargo sabor similar al de su anterior cumpleaños redondo, el 35, acontecido en 2021, en un momento marcado por la austeridad de la pandemia.

La comunidad de aficionados espera que Nintendo adopte un enfoque parecido al que ha tenido con otras importantes franquicias como Super Mario Bros. o Pokémon, y que esté guardando un as bajo la manga para anunciar en el año natural que abarca el aniversario.

Entre las quinielas suena un 'remake' de alguno de los títulos más emblemáticos de la franquicia, alguna edición para su nueva consola Switch 2 o productos de 'merchandising' como amiibos que endulcen la espera hasta la llegada de una nueva entrega, quizá de la línea principal, que renueve el ciclo de la saga. EFE

