Fáciles, frescas y económicas: de Waldorf a caprese, las mejores 6 recetas de ensaladas para celebrar la Navidad

Una selección de recetas simples, accesibles y livianas para que disfrutes estas fiestas sin complicaciones.

Cena de Fin de año.

Incorporar ensaladas en las celebraciones de fin de año es una excelente manera de equilibrar los excesos típicos de estas fechas.

Las verduras y vegetales son imprescindibles en la mesa festiva, no solo por su frescura y sabor delicioso, sino también porque forman parte de las tradiciones culinarias navideñas desde hace generaciones.

Cena de fin de año. Foto Unsplash.

Dentro de tantas comidas pesadas siempre es necesario incorporar alimentos livianos para equilibrar los excesos. Solo basta con agregar algunos ingredientes saludables para lograr un balance de alimentación. A continuación, te compartimos 6 ideas de ensaladas livianas para preparar.

De Waldorf a caprese, 6 recetas de ensaladas para celebrar

Ensalada Waldorf

La Waldorf es una ensalada fresca con toques dulces ideal para la temperatura del verano y para acompañar la cena de Navidad y lo mejor: es muy sencilla de preparar. En un bowl incorporá lechugas bien lavadas y cortadas, manzanas verdes, perejil picado, apio, pasas de uvas y nueces picadas. Para el aderezo se puede usar limón, sal y pimienta negra, aceite de oliva y yogur neutro.

Ensalada de manzanas. Foto Unsplash

Ensalada caprese

Este plato es uno de los símbolos gastronómicos de Italia, característico por su combinación de colores. Se trata de la ensalada proveniente de la preciosa isla italiana de Capri: la caprese. Un clásico que nunca falla gracias a su delicada combinación de tomate, muzzarella y albahaca. Para condimentar, se puede usar aceite de oliva, jugo de limón, perejil seco, ajo en polvo, albahaca seca, tomillo seco, sal y pimienta.

Ensalada caprese. Foto Freepik

Ensalada de espárragos con jamón crudo

Una combinación deliciosa y poco conocida, perfecta para sorprender, consiste en espárragos verdes, jamón crudo, huevo duro, rúcula u otras hojas verdes frescas, y un toque de queso parmesano rallado. Para condimentar, se puede usar aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.

Ensalada de espárragos y jamón crudo. Foto Freepik

Ensalada de espinacas y parmesano

Esta ensalada es fresca, ligera y muy fácil de preparar. Solo se necesita un paquete de espinacas, queso parmesano, aceite de oliva, limón sal y pimienta. También se le puede agregar tomates secos hidratados en té y cortados en tiras delgadas, o reemplazar la espinaca por rúcula o radicheta.

Ensalada de espinaca y queso rallado. Foto Freepik

Ensalada de tomate, cebolla morada y palta

Esta ensalada lleva tomates, palta, cebolla morada, aceto balsámico, aceite de oliva, y sal a gusto. Se puede servir como guarnición, para hacer una bruschetta o como relleno de un sándwich. También se le puede agregar hojas de lechuga y verduras adicionales.

Ensalada de tomate, palta y cebolla. Foto Freepik

Ensalada rusa

La ensalada rusa es un clásico infaltable en las fiestas y reuniones familiares de muchos países, adaptada con variaciones locales que reflejan los sabores y tradiciones de cada región. Esta deliciosa preparación combina papas, zanahorias, arvejas, mayonesa y huevo duro, logrando una mezcla cremosa, sabrosa y reconfortante.