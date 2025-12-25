Jugo detox tras los excesos de Navidad: solo 2 ingredientes y un sencillo paso a paso que te ayudará a aliviar el cuerpo
Rápido y fácil, aporta al organismo todos los nutrientes necesarios para el día a día.
Después de los excesos de las fiestas, muchas personas buscan opciones simples para volver a una alimentación más liviana y equilibrada. La falta de tiempo o el ritmo acelerado del día a día suelen ser un obstáculo, pero existen jugos detox que ayudan a depurar el organismo y sumar nutrientes esenciales.
En este contexto, el de apio es uno de los más elegidos para los días posteriores a la Navidad. Refrescante, natural y de bajo aporte calórico, este vegetal se destaca no solo por su sabor suave, sino también por sus múltiples beneficios para la salud.
Por qué elegir el jugo de apio
El apio es una hortaliza que se cultiva en invierno y primavera, lo que permite encontrarlo fresco durante todo el año. Su perfil nutricional es amplio: aporta fibra, calcio, magnesio, fósforo, potasio y yodo, además de vitaminas A, C y del complejo B.
Gracias a esta combinación, su consumo regular puede colaborar con distintos procesos del organismo:
- Favorece la pérdida de peso, ya que es bajo en calorías y genera sensación de saciedad.
- Ayuda a mejorar el tránsito intestinal, combatiendo el estreñimiento.
- Contribuye a regular el colesterol.
Aporta antioxidantes, ideales para combatir el estrés oxidativo tras los excesos alimentarios.
Jugo detox de apio: cómo prepararlo
El apio es un ingrediente muy versátil y puede incorporarse en ensaladas, sopas o licuados. En versión jugo, resulta ideal para sumar nutrientes de manera rápida y práctica.
Ingredientes
- 1 atado de apio bien lavado
- Media taza de agua
Paso a paso
- Cortar el apio en trozos medianos.
- Colocarlo en la licuadora junto con el agua.
- Procesar hasta lograr una mezcla homogénea.
- Si se desea, sumar naranja, pepino o unas gotas de limón para potenciar el sabor.
- Endulzar a gusto, preferentemente con opciones naturales.
Una bebida fresca y liviana, perfecta para acompañar el regreso a la rutina después de Navidad y ayudar al cuerpo a “resetearse” de manera natural.