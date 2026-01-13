Calendario de vacunación 2026

El calendario de vacunación volvió a sufrir algunas modificaciones a comienzos de 2026, con el objetivo de reforzar la protección frente a las enfermedades prevenibles y responder a los cambios epidemiológicos registrados en la Argentina en el último año. Por este motivo, el Ministerio de Salud confirmó cuáles serán los ajustes puntuales en dosis y edades, sin alterar el carácter gratuito y obligatorio del esquema en todo el territorio argentino.

Las vacunas incluidas en el calendario oficial se aplican en hospitales y centros de salud públicos de todo el país y, desde la cartera sanitaria, remarcaron que el objetivo central es sostener la alta cobertura de vacunación y evitar la reaparición de enfermedades que tienden a aparecer cuando bajan los niveles de inmunizaciones.

Calendario de vacunación 2026 Foto: REUTERS

Por este motivo, uno de los ajustes más importantes del nuevo calendario de vacunación 2026 es la vacuna Triple Viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas. A partir del nuevo esquema, la primera dosis se aplicará a los 12 meses, mientras que la segunda dosis se adelantará y se dará entre los 15 y 18 meses.

La decisión responde a la preocupación de las autoridades sanitarias por la situación regional del sarampión, una enfermedad que había sido controlada y que volvió a generar brotes en distintos países. El cambio busca reducir ventanas de vulnerabilidad en la infancia, especialmente en contextos de viajes y baja cobertura.

Cómo es el esquema de vacunación 2026

El calendario nacional de vacunación 2026 cubre todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la adultez. Incluye vacunas contra hepatitis, poliomielitis, difteria, tétanos, tos convulsa, gripe y COVID-19, según edad y grupos específicos. Además, mantiene indicaciones especiales para personas gestantes, personal de salud y adultos mayores.

Vacunación. Foto: Ministerio de Salud.

Infancia temprana

Entre los 2 y los 18 meses de vida se concentra gran parte del esquema de vacunación: esta etapa es clave para el ingreso a instituciones educativas, colonias y actividades infantiles.

Edad escolar

A los 5 años se aplican refuerzos de:

IPV (polio)

Varicela

Bacteriana Celular

Triple Viral (para niñas y niños nacidos entre 2021 y los primeros meses de 2024)

Adolescencia

A los 11 años se aplican:

Dosis única de Meningococo ACYW

Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)

Refuerzo de Triple Viral en quienes nacieron antes de 2021

Adultez

Continúan los refuerzos específicos según edad y condición de riesgo.

Vacunación 2026 Foto: EFE

Se destacan las vacunas contra:

Tétanos

Gripe

COVID-19

Desde el Ministerio de Salud se ratificó que los esquemas atrasados pueden completarse sin reiniciar las dosis, una medida pensada para reducir barreras y facilitar el acceso a la vacunación en un contexto sanitario dinámico.