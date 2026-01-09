La playa poco conocida del sur de Brasil que es un sueño. Foto: Instagram @chico_y

A la hora de pensar en unas vacaciones con playas de ensueño, Brasil suele ser uno de los destinos favoritos de los argentinos por su cercanía y la enorme variedad de opciones que ofrece. Particularmente, el sur del país se convirtió en un verdadero furor, pero lo que pocos saben es que allí se esconde una playa paradisíaca, tranquila y poco conocida.

Este rincón deslumbra por sus aguas turquesas y verdes, la arena blanca y las formaciones de piedras que crean un paisaje singular. Llegar hasta allí también forma parte de la experiencia: el acceso implica recorrer un tramo a pie, una pequeña travesía que recompensa con un entorno natural imponente y diferente a cualquier otro.

Praia das Conchas, Brasil. Foto: Instagram @letyciapadilha

La playa poco conocida del sur de Brasil que es un sueño

Praia das Conchas es uno de esos rincones del sur de Brasil que sorprenden a quienes se animan a salir de los destinos más tradicionales. Ubicada en el municipio de Governador Celso Ramos, esta playa se destaca por su belleza natural intacta y por el entorno casi salvaje que la rodea.

Llegar hasta el destino es parte fundamental de la experiencia. El acceso se realiza a través de un sendero de aproximadamente una hora de caminata, que si bien puede resultar exigente en algunos tramos, recompensa con un paisaje inolvidable.

Praia das Conchas, Brasil. Foto: Instagram @turistaorganizada

El recorrido comienza en Praia Ganchos de Fora, desde donde hay que dirigirse hacia el lado derecho y subir una pequeña escalera. A partir de allí, se inicia el camino que conduce directo al paraíso.

Una vez en la playa, el esfuerzo queda atrás: aguas cristalinas en tonos turquesa y verde, arena clara y formaciones de piedras que crean un entorno único, ideal para relajarse, nadar o simplemente contemplar el paisaje en silencio.

Praia das Conchas, Brasil. Foto: Instagram @guiadolitoralnorte

Como se trata de una playa prácticamente virgen, es importante ir preparado. Se recomienda llevar abundante agua, algo de comida y protector solar, ya que no hay paradores ni comercios en la zona. Justamente, esa falta de infraestructura es lo que convierte a Praia das Conchas en un destino especial, perfecto para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y una experiencia distinta en el sur de Brasil.

Praia das Conchas, Brasil. Foto: Instagram @turistaorganizada

La playa de Brasil poco conocida con avistaje de delfines: mar calmo y aguas cristalinas en un rincón mágico

Ubicada en el nordeste del país, a unos 80 kilómetros al sur de Natal, en el estado de Río Grande do Norte, Baía dos Golfinhos es un rincón natural único. Sus aguas serenas, rodeadas de altos acantilados, crean un escenario ideal para el descanso. Sin embargo, el gran atractivo del lugar es la posibilidad de ver delfines muy cerca de la orilla, una experiencia que suele sorprender incluso a los viajeros más experimentados.

Baía dos Golfinhos. Foto: Instagram @seguelugares

La forma de la bahía, similar a una “U”, protege la playa del viento y de las olas intensas, por lo que el mar se mantiene calmo y cristalino, casi como una pileta natural. Esto la convierte en una opción perfecta para disfrutar en familia, especialmente con niños, o simplemente para quienes buscan tranquilidad y relax.

Baia Dos Golfinhos, Pipa. Foto: Instagram @luluty_2

Además del avistaje de delfines, el destino ofrece múltiples actividades al aire libre y en contacto directo con la naturaleza. Entre las más elegidas se encuentran el snorkel, las caminatas por senderos naturales y los paseos en kayak, ideales para explorar el entorno desde otra perspectiva.

El área también cuenta con varios miradores naturales desde los cuales se obtienen vistas panorámicas impactantes del océano Atlántico. Estos puntos elevados refuerzan el encanto del lugar y lo posicionan como una alternativa ideal para quienes priorizan el contacto con la naturaleza y los paisajes abiertos.

Baia Dos Golfinhos, Pipa. Foto: Instagram @luluty_2

Uno de los aspectos más fascinantes de Baía dos Golfinhos es que los delfines habitan allí durante todo el año. Al tratarse de una reserva natural, es habitual verlos a diario nadando cerca de los visitantes. La combinación de poca afluencia de gente, acantilados imponentes y mar tranquilo genera una sensación de conexión plena con el entorno natural.