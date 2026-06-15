Alerta de la OMS por el sarampión en el Mundial 2026: cuáles son los países en riesgo y las sedes con brotes activos

Especialistas en salud pública advierten que la masiva circulación de aficionados durante el Mundial 2026 podría favorecer la propagación internacional del sarampión. Foto: Freepik.

El Mundial 2026 promete convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes del año. Sin embargo, mientras millones de aficionados se preparan para viajar a Estados Unidos, México y Canadá para seguir a sus selecciones, especialistas en salud pública advierten sobre un riesgo que trasciende lo futbolístico: la posible expansión global del sarampión.

Un informe de la consultora de inteligencia sanitaria Airfinity sostiene que la enorme movilidad internacional asociada al campeonato podría facilitar la aparición de nuevos brotes de la enfermedad tanto en América del Norte como en otras regiones del planeta.

Estados Unidos, México y Canadá, los países anfitriones de la Copa del Mundo, registran actualmente brotes activos de la enfermedad. Foto Freepik.

La preocupación surge en un contexto complejo. Los tres países anfitriones registran actualmente casos activos de sarampión y algunas de las ciudades que albergarán partidos figuran entre las zonas con mayor circulación del virus.

Por qué el Mundial 2026 podría provocar una nueva ola de brotes de sarampión

Los expertos explican que el principal factor de riesgo es la concentración masiva de personas procedentes de decenas de países en aeropuertos, estadios, hoteles, bares, medios de transporte y espacios públicos.

El sarampión es considerado uno de los virus más contagiosos conocidos por la medicina. En comunidades sin inmunización suficiente, una sola persona infectada puede transmitir la enfermedad a entre 12 y 18 individuos.

El sarampión es considerado uno de los virus más contagiosos del mundo y puede transmitirse incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas. Foto: Freepik.

Además, el virus presenta una característica que dificulta su control: los contagiados pueden transmitirlo antes de desarrollar síntomas visibles. El período de incubación suele extenderse entre 10 y 14 días, lo que favorece la circulación silenciosa de la enfermedad durante los desplazamientos internacionales.

A este panorama se suma un fenómeno que preocupa a las autoridades sanitarias: la disminución de las tasas de vacunación en numerosos países. Según el análisis de Airfinity, únicamente 12 de las 48 selecciones participantes alcanzan el objetivo de cobertura del 95% con dos dosis establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los especialistas consideran que la combinación entre grandes aglomeraciones y coberturas vacunales insuficientes puede generar condiciones favorables para la propagación del virus.

La caída de las tasas de vacunación en distintos países encendió las alarmas de los organismos internacionales de salud de cara al Mundial 2026. Foto: Reuters.

Cuáles son las ciudades sede del Mundial consideradas focos de contagio

El informe identifica varias ciudades anfitrionas donde actualmente existe una mayor preocupación sanitaria debido a la circulación del sarampión. Entre ellas aparecen Miami y Houston, en Estados Unidos, además de Guadalajara y Ciudad de México, en territorio mexicano.

La situación de Guadalajara resulta especialmente llamativa. Durante 2026 se registraron miles de casos, una cifra considerablemente superior a la reportada el año anterior. Estos datos encendieron las alarmas de los organismos sanitarios, que intensificaron las tareas de vigilancia epidemiológica.

Miami, Houston, Guadalajara y Ciudad de México figuran entre las sedes mundialistas señaladas como zonas de mayor preocupación sanitaria. Foto: REUTERS

La preocupación también alcanza a Canadá. La región de las Américas había sido declarada libre de sarampión en 2016, pero la reaparición de cadenas sostenidas de transmisión llevó a perder ese estatus en algunos territorios durante los últimos años.

Por ese motivo, las autoridades sanitarias de los tres países anfitriones reforzaron los controles y los sistemas de monitoreo en aeropuertos, fronteras y centros urbanos que recibirán una gran afluencia de turistas durante la Copa del Mundo.

Qué recomendaciones dio la Organización Panamericana de la Salud para los viajeros

Frente al incremento del riesgo epidemiológico, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes planean viajar al Mundial 2026.

La principal sugerencia consiste en verificar el esquema de vacunación antes de emprender el viaje. Aquellas personas que no puedan acreditar inmunidad contra el sarampión deberían aplicarse una dosis de la vacuna al menos dos semanas antes de partir.

La Organización Panamericana de la Salud recomienda verificar el esquema de vacunación y completar las dosis necesarias antes de viajar al torneo. Foto: Reuters.

Los organismos sanitarios también aconsejan consultar el historial de vacunación de niños, adolescentes y adultos, especialmente si tienen previsto participar en eventos masivos o desplazarse entre distintas ciudades sede.

Los especialistas recuerdan que la prevención es fundamental para evitar la propagación de una enfermedad que, aunque es prevenible mediante vacunación, continúa generando brotes en distintas partes del mundo.

Con millones de personas movilizándose entre continentes durante varias semanas, las autoridades sanitarias coinciden en que la inmunización será una de las herramientas clave para reducir el riesgo de contagio durante el Mundial 2026 y evitar que la fiesta del fútbol se convierta también en un desafío para la salud pública global.