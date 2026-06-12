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El cardiólogo Mauro Toledo revela cómo cuidar al corazón durante el Mundial 2026: “Ayuda a mejorar la circulación”

Expectativa, nervios, euforia y hasta el sufrimiento forman parte de los sentimientos que millones de hinchas viven con mucha intensidad durante un Mundial, y pueden ser perjudiciales para la salud. Los consejos de un experto para Canal26.com

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Qué ocurre en el organismo durante estos momentos de máxima tensión y cómo cuidar la salud.
Qué ocurre en el organismo durante estos momentos de máxima tensión y cómo cuidar la salud. Foto: REUTERS / Freepik.
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Cada partido de la Selección Argentina en un Mundial despierta una montaña rusa de emociones. Expectativa, nervios, euforia y hasta el sufrimiento forman parte de los sentimientos que millones de hinchas viven con mucha intensidad. Sin embargo, todo ese rejunte de emociones también puede tener consecuencias físicas, especialmente en personas con problemas cardiovasculares o factores de riesgo.

Para conocer qué ocurre en el organismo durante estos momentos de máxima tensión y cómo cuidar la salud mientras se alienta a la Albiceleste, Canal26.com habló en exclusiva con el cardiólogo Mauro Javier Toledo (MN 167987 - MP 339798), quien explicó los efectos que pueden generar el estrés y la ansiedad en el corazón durante una competencia tan apasionante como el Mundial 2026 y brindó algunas recomendaciones.

¿Qué efectos puede tener en el corazón el estrés y la ansiedad que generan los partidos del Mundial 2026?

La emoción y la expectativa durante todo el partido pueden traer efectos a la salud cardiovascular. En ese sentido, el especialista explicó que “la emoción o euforia que generan los grandes eventos deportivos, como un Mundial, pueden exponer a muchas personas, especialmente a quienes viven el fútbol con gran intensidad, a situaciones de estrés emocional significativo”.

Además, el cardiólogo informó que durante los últimos años, “diversos estudios realizados en distintos países demostraron que durante este tipo de competencias aumenta el riesgo de sufrir infartos y otros eventos cardiovasculares, lo que puede tener consecuencias graves para la salud e incluso generar un impacto en los sistemas sanitarios”.

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Consejos de un cardiólogo para que el Mundial no afecte a la salud. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

¿Qué sucede con el cuerpo ante tanto estrés? “Ante situaciones de alta tensión emocional, el organismo entra en un estado de alerta y libera catecolaminas, sustancias que elevan de manera repentina la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto puede representar un riesgo para personas con antecedentes cardiovasculares o factores predisponentes, como hipertensión, colesterol alto o diabetes, aumentando la posibilidad de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular”, informó Toledo.

Recomendaciones del especialista para cuidar la salud cardiovascular durante los partidos del Mundial y evitar situaciones de riesgo

Ante los riesgos que puede generar mirar un partido del Mundial con euforia y nerviosismo, especialmente en pacientes con riesgos, el cardiólogo brindó una serie de recomendaciones. “La primera recomendación es realizar controles periódicos con el médico clínico o cardiólogo. La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para detectar factores de riesgo y evitar complicaciones. En las personas con antecedentes de enfermedades cardíacas, una consulta a tiempo puede permitir ajustar tratamientos y detectar de manera temprana cualquier problema”.

“Quienes están bajo tratamiento no deben suspender ni interrumpir la medicación, especialmente si se trata de fármacos para controlar la presión arterial, la diabetes o el colesterol. Abandonar estos tratamientos puede aumentar las posibilidades de sufrir eventos cardiovasculares. Tampoco se recomienda automedicarse: cualquier medicamento debe ser indicado por un profesional”, añadió el experto.

Recomendaciones del especialista para cuidar la salud cardiovascular durante los partidos del Mundial y evitar situaciones de riesgo. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

“Durante los partidos es importante cuidar la alimentación y la hidratación. Lo ideal es reducir el consumo de alimentos con mucha sal y grasas, evitar excesos con el alcohol y las gaseosas y elegir agua como bebida principal. Además, no conviene permanecer sentado todo el tiempo: levantarse y caminar ayuda a mejorar la circulación y a disminuir la tensión”.

Las principales recomendaciones del doctor para cuidar la salud cardiovascular durante los partidos son las siguientes:

  • Mantener los controles médicos al día.
  • No interrumpir la medicación habitual.
  • Evitar la automedicación.
  • Reducir el consumo de sal, grasas y frituras.
  • Priorizar el agua por sobre el alcohol y las gaseosas.
  • Levantarse y caminar durante el partido.
  • Evitar fumar.

Además, prestar atención a síntomas como dolor en el pecho, falta de aire, palpitaciones, mareos o desmayos es muy importante y se recomienda buscar atención médica inmediata ante cualquiera de estos signos de alerta.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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