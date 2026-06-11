El snack dulce ideal para el Mundial 2026: pastelitos exprés para hacer en 3 pasos

Llegó uno de los momentos más esperados del año: el Mundial 2026. Seguramente, te juntarás con amigos, la familia o seres queridos para ver los partidos de la Selección Argentina y de otros equipos que compiten por la Copa del Mundo. En ese contexto, un bocadillo fácil de hacer puede ser tu salvación como anfitrión.
En esta oportunidad, te compartimos una receta dulce que nunca falla: pastelitos de manzana y canela. Los snacks suelen ser salados, pero también hay lugar para los amantes de lo dulce. Y por si fuera poco, se puede resolver en pocos minutos y con una lista acotada de ingredientes.
La combinación de manzana y canela es un clásico, aunque también se le puede agregar frutos secos (no falla). La fruta aporta dulzor natural y una textura suave cuando se cocina, mientras que la canela perfuma la preparación. Se pueden usar manzanas verdes o rojas, aunque las primeras aportan su toque ácido. Es una mezcla simple, pero muy efectiva, sobre todo para este tipo de preparaciones rápidas.
Hacer pastelitos en casa tiene varias ventajas. Por un lado, podés controlar los ingredientes y adaptar la receta según tu gusto (por ejemplo, reduciendo la cantidad de azúcar en la cocción de las manzanas). Además, evitás productos industrializados y lográs una opción accesible para tener en casa.
Otra ventaja es que no necesitás demasiada experiencia en la cocina. Con una masa comprada o una base simple, podés armar estos pastelitos sin dificultad. Incluso es una buena receta para hacer en familia en la previa mundialista o cuando querés preparar algo dulce sin dedicarle demasiado tiempo.
Además, este tipo de recetas son ideales para aprovechar frutas que ya están maduras. La manzana, cuando empieza a ablandarse, es perfecta para cocinar y concentrar su sabor. Sumando un poco de azúcar o incluso dejándola sola, se logra un relleno que combina muy bien con la masa y genera un resultado equilibrado.
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