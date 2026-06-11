El snack dulce ideal para el Mundial 2026: pastelitos exprés para hacer en 3 pasos

Llegó uno de los momentos más esperados del año: el Mundial 2026. Seguramente, te juntarás con amigos, la familia o seres queridos para ver los partidos de la Selección Argentina y de otros equipos que compiten por la Copa del Mundo. En ese contexto, un bocadillo fácil de hacer puede ser tu salvación como anfitrión.

En esta oportunidad, te compartimos una receta dulce que nunca falla: pastelitos de manzana y canela. Los snacks suelen ser salados, pero también hay lugar para los amantes de lo dulce. Y por si fuera poco, se puede resolver en pocos minutos y con una lista acotada de ingredientes.

La combinación de manzana y canela es un clásico, aunque también se le puede agregar frutos secos (no falla). La fruta aporta dulzor natural y una textura suave cuando se cocina, mientras que la canela perfuma la preparación. Se pueden usar manzanas verdes o rojas, aunque las primeras aportan su toque ácido. Es una mezcla simple, pero muy efectiva, sobre todo para este tipo de preparaciones rápidas.

Podés combinar las manzanas o utilizar las verdes que por su acidez combina mejor con el azúcar. Foto: Magnific

¿Por qué conviene hacer los pastelitos caseros?

Hacer pastelitos en casa tiene varias ventajas. Por un lado, podés controlar los ingredientes y adaptar la receta según tu gusto (por ejemplo, reduciendo la cantidad de azúcar en la cocción de las manzanas). Además, evitás productos industrializados y lográs una opción accesible para tener en casa.

Otra ventaja es que no necesitás demasiada experiencia en la cocina. Con una masa comprada o una base simple, podés armar estos pastelitos sin dificultad. Incluso es una buena receta para hacer en familia en la previa mundialista o cuando querés preparar algo dulce sin dedicarle demasiado tiempo.

Además, este tipo de recetas son ideales para aprovechar frutas que ya están maduras. La manzana, cuando empieza a ablandarse, es perfecta para cocinar y concentrar su sabor. Sumando un poco de azúcar o incluso dejándola sola, se logra un relleno que combina muy bien con la masa y genera un resultado equilibrado.

Tips útiles para hacer los pastelitos de manzana y canela

No sobrecargar el relleno para evitar que se abran o se rompan.

Podés espolvorear azúcar con canela antes de hornear para sumarle un toque crocante a la masa.

Le podés dar forma de empanada o cerrarlo como un librito, cuestión de gustos.

Acompañá los partidos del Mundial 2026 con esta super receta dulce. Foto: Magnific

Ingredientes para hacer los pastelitos de manzana y canela

3 manzanas

50 gramos de azúcar

Un paquete de masa para pastelitos o empanadas

Una pizca de canela

Opcional: nueces picadas

Paso a paso: cómo hacer unos ricos pastelitos de manzana y canela

Ideales para disfrutar viendo el Mundial 2026

Precalentar el horno a 180 grados y preparar la placa con un poco de materia grasa en la base. Con la ayuda de un pincel, pintar con un poco de aceite. Otra opción es utilizar una lámina de silicona. Lavar y pelar las manzanas, cortarla en cubitos pequeños, en un recipiente. Agregarle el azúcar y la canela. Disponer de las masas en la mesada limpia y colocar la mezcla con la ayuda de una cuchara. Pintar los bordes con agua e ir cerrando cada pastelito. Llevar al horno y cocinar por 10 minutos.

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