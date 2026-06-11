Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El snack dulce ideal para el Mundial 2026: pastelitos exprés para hacer en 3 pasos

Llegó el Mundial 2026 y la emoción de alentar a la Selección Argentina se vive mejor compartiendo algo rico. Renová tus picadas mundialistas y sorprendé a tus invitados con esta opción que rompe el molde de los clásicos snacks salados. Estos pastelitos caseros de manzana y canela son la solución perfecta, dulce y económica para los partidos.

Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Fácil
Preparación:
10 min
Cocción:
10 min
Total:
20 min
Las manzanas y la canela son una gran combinación.
Las manzanas y la canela son una gran combinación. Foto: Magnific
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Llegó uno de los momentos más esperados del año: el Mundial 2026. Seguramente, te juntarás con amigos, la familia o seres queridos para ver los partidos de la Selección Argentina y de otros equipos que compiten por la Copa del Mundo. En ese contexto, un bocadillo fácil de hacer puede ser tu salvación como anfitrión.

En esta oportunidad, te compartimos una receta dulce que nunca falla: pastelitos de manzana y canela. Los snacks suelen ser salados, pero también hay lugar para los amantes de lo dulce. Y por si fuera poco, se puede resolver en pocos minutos y con una lista acotada de ingredientes.

La combinación de manzana y canela es un clásico, aunque también se le puede agregar frutos secos (no falla). La fruta aporta dulzor natural y una textura suave cuando se cocina, mientras que la canela perfuma la preparación. Se pueden usar manzanas verdes o rojas, aunque las primeras aportan su toque ácido. Es una mezcla simple, pero muy efectiva, sobre todo para este tipo de preparaciones rápidas.

Podés combinar las manzanas o utilizar las verdes que por su acidez combina mejor con el azúcar. Foto: Magnific

¿Por qué conviene hacer los pastelitos caseros?

Hacer pastelitos en casa tiene varias ventajas. Por un lado, podés controlar los ingredientes y adaptar la receta según tu gusto (por ejemplo, reduciendo la cantidad de azúcar en la cocción de las manzanas). Además, evitás productos industrializados y lográs una opción accesible para tener en casa.

Contenido Recomendado

Las mejores empanadas de choclo de la mano de Maru Botana y 5 tips para que salgan exquisitas

Las mejores empanadas de choclo de la mano de Maru Botana y 5 tips para que salgan exquisitas

Antojo fácil y casero:prepará bombones de avena y chocolate con solo 4 ingredientes

Antojo fácil y casero: prepará bombones de avena y chocolate con solo 4 ingredientes

Otra ventaja es que no necesitás demasiada experiencia en la cocina. Con una masa comprada o una base simple, podés armar estos pastelitos sin dificultad. Incluso es una buena receta para hacer en familia en la previa mundialista o cuando querés preparar algo dulce sin dedicarle demasiado tiempo.

Además, este tipo de recetas son ideales para aprovechar frutas que ya están maduras. La manzana, cuando empieza a ablandarse, es perfecta para cocinar y concentrar su sabor. Sumando un poco de azúcar o incluso dejándola sola, se logra un relleno que combina muy bien con la masa y genera un resultado equilibrado.

Tips útiles para hacer los pastelitos de manzana y canela

  • No sobrecargar el relleno para evitar que se abran o se rompan.
  • Podés espolvorear azúcar con canela antes de hornear para sumarle un toque crocante a la masa.
  • Le podés dar forma de empanada o cerrarlo como un librito, cuestión de gustos.
Acompañá los partidos del Mundial 2026 con esta super receta dulce. Foto: Magnific

Ingredientes para hacer los pastelitos de manzana y canela

  • 3 manzanas
  • 50 gramos de azúcar
  • Un paquete de masa para pastelitos o empanadas
  • Una pizca de canela
  • Opcional: nueces picadas

Paso a paso: cómo hacer unos ricos pastelitos de manzana y canela

Ideales para disfrutar viendo el Mundial 2026

  1. Precalentar el horno a 180 grados y preparar la placa con un poco de materia grasa en la base. Con la ayuda de un pincel, pintar con un poco de aceite. Otra opción es utilizar una lámina de silicona.
  2. Lavar y pelar las manzanas, cortarla en cubitos pequeños, en un recipiente. Agregarle el azúcar y la canela.
  3. Disponer de las masas en la mesada limpia y colocar la mezcla con la ayuda de una cuchara. Pintar los bordes con agua e ir cerrando cada pastelito.
  4. Llevar al horno y cocinar por 10 minutos.

¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.

RecetaFrutasPastelitos
Melisa Bubica
Melisa Bubica

Columnista

Periodista profesional especializada en gastronomía, chef y cocinera nostálgica de los sabores del hogar, cocino con color y de temporada, me gusta narrar historias y analizar a través de lo que comemos. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Con porotos blancos y carnes cocidas a fuego lento:cómo hacer cassoulet, el guiso francés que combate el frío

    Con porotos blancos y carnes cocidas a fuego lento: cómo hacer cassoulet, el guiso francés que combate el frío

  2. Un paso clave marca la diferencia entre un buen risotto de calabaza y uno excepcional

    Un paso clave marca la diferencia entre un buen risotto de calabaza y uno excepcional
Lo último
También podría interesarte
Política

Adorni presentó su declaración jurada:dijo que ganó USD 300.000 con Bitcoin y dio detalles de su patrimonio familiar

Adorni presentó su declaración jurada: dijo que ganó USD 300.000 con Bitcoin y dio detalles de su patrimonio familiar

Luego de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por aumento de fondos y salarios

Por decisión unánime, suspendieron y enviaron a juicio político a un juez federal de Rosario acusado de pedir una coima

Daniel Scioli participó de la 126ª Reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo

Economía

Otra agencia de calificación de Estados Unidos mejoró la nota de deuda de la Argentina y Caputo lo celebró

Otra agencia de calificación de Estados Unidos mejoró la nota de deuda de la Argentina y Caputo lo celebró

Excelente noticia de ANSES para monotributistas:cuánto cobran por hijo tras aumento confirmado en asignaciones familiares

Cronograma ANSES:cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

Se vendió el shopping Los Gallegos de Mar del Plata:IRSA lo compró y podría sumar marcas internacionales

Internacionales

La cumbre Bush-Menem en la Casa Blanca:cuando argentina volvió al centro de la escena hemisférica, por Germán Luis Kammerath

La cumbre Bush-Menem en la Casa Blanca: cuando argentina volvió al centro de la escena hemisférica, por Germán Luis Kammerath

Fotos y videos:un paseo por el interior de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más emblemáticos de España

Tras la ofensiva de EE.UU., Irán cerró “por completo” el estrecho de Ormuz y advirtió que atacará a todo buque que intente cruzar

“Respuesta a agresiones”:Estados Unidos lanzó un feroz ataque contra múltiples objetivos en Irán