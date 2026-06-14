Solo lleva 45 minutos: por qué donar sangre puede ayudar hasta a cuatro personas

Día Mundial del Donante de Sangre

Cada 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reconocer a quienes realizan donaciones voluntarias y concientizar sobre la necesidad de contar con reservas suficientes para atender emergencias, cirugías y tratamientos médicos. La jornada se celebra en homenaje al nacimiento de Karl Landsteiner, el médico y biólogo austríaco que descubrió los grupos sanguíneos ABO, un avance que transformó la medicina moderna y permitió realizar transfusiones de manera segura.

En Argentina, los especialistas del Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires destacan que donar sangre es un proceso sencillo, seguro y que puede marcar una enorme diferencia para quienes necesitan una transfusión. De hecho, muchas personas desconocen que una única donación tiene el potencial de salvar hasta cuatro vidas.

Donación de sangre, campaña de salud

Según explicó a Canal 26 la Dra. Alejandra Vellicce (MN 96.668), jefa del Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas de la UBA, esto se debe a que una vez extraída, la sangre se procesa y se separa en distintos componentes, como glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Cada uno de ellos puede ser utilizado en diferentes tratamientos y destinado a pacientes con necesidades específicas.

Por ejemplo, los glóbulos rojos suelen emplearse en cirugías o en casos de hemorragias severas; las plaquetas son fundamentales para pacientes con leucemia o enfermedades oncológicas; mientras que el plasma puede utilizarse en distintos tratamientos médicos.

Campaña de donación de sangre

Crisis de donantes de sangre: Argentina necesita más voluntarios

Según datos del Hospital de Clínicas, apenas el 1,5% de la población argentina dona sangre de manera voluntaria, una cifra inferior a la recomendada por los organismos sanitarios internacionales, que sugieren que entre el 3% y el 5% de la población debería donar regularmente para garantizar el abastecimiento.

“La sangre se necesita permanentemente porque cualquiera de nosotros puede requerir recibir sangre por distintos motivos, ya sea en situaciones de emergencia o no, y debe poder contar con una transfusión en el momento que la necesita”, explicó en este sentido la Dra. Vellicce.

Además, la especialista recordó que la sangre tiene un tiempo limitado de conservación, por lo que las donaciones deben realizarse de forma continua para garantizar que siempre haya disponibilidad. “En el Hospital de Clínicas necesitamos como mínimo que 20 personas por día se acerquen a donar sangre”, remarcó. Pero ¿cómo es el proceso?

“El proceso está rigurosamente controlado para asegurar la seguridad tanto del donante como del receptor. Se utiliza material estéril, se realiza un estricto control médico y se llevan a cabo estudios de calidad de la sangre, incluyendo pruebas para detectar enfermedades como VIH, hepatitis, Chagas, entre otras”, dijo Vellicce.

Donación de sangre Foto: Unsplash

Cómo es el proceso para donar sangre

Al llegar, el donante debe presentar su DNI y completar un formulario confidencial relacionado con su estado de salud. Luego se realiza una breve entrevista médica, se controla la presión arterial y la temperatura corporal y se efectúa un análisis para determinar el grupo sanguíneo. Finalmente, se extraen aproximadamente 450 mililitros de sangre mediante material completamente estéril y descartable.

Quiénes pueden donar sangre

Los requisitos para donar son simples y están orientados a proteger tanto al donante como a quienes recibirán la transfusión. Pueden donar:

Personas de entre 18 y 65 años.

Quienes pesen más de 50 kilos.

Personas que se encuentren en buen estado de salud.

Aquellos que no se hayan realizado tatuajes o cirugías durante los últimos seis meses.

Antes de la donación se recomienda dormir bien, desayunar normalmente y tomar abundante agua. Después de la extracción, es aconsejable continuar hidratándose, evitar el consumo de alcohol durante varias horas y no realizar esfuerzos físicos intensos durante el resto del día.

Una sola donación de sangre puede salvar hasta 4 vidas

Quiénes necesitan sangre

Las transfusiones son fundamentales para millones de personas en todo el mundo: se utilizan en cirugías cardíacas, operaciones traumatológicas, tratamientos oncológicos, complicaciones durante el embarazo y enfermedades hematológicas como la leucemia o la talasemia.

También son indispensables en situaciones de emergencia, como accidentes de tránsito, laborales o domésticos que provocan pérdidas importantes de sangre. “Un paciente con leucemia puede necesitar transfusiones todos los días durante determinados momentos de su tratamiento. Y ante una hemorragia grave, la única manera de salvar una vida muchas veces es mediante una transfusión”, explicó Vellicce.

Desde el Hospital de Clínicas recuerdan que la necesidad de sangre es constante y que las reservas dependen exclusivamente de la solidaridad de los donantes, así como también de la vida de los pacientes. Por eso, es necesario que la donación se transforme en un hábito regular en la sociedad.