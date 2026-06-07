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Vacaciones de invierno para el “team verano”: el destino con temperaturas de 25 °C donde se puede disfrutar el sol brillante

Mientras gran parte del país enfrenta jornadas bajo cero, hay un destino turístico que puede disfrutarse con un clima templado, naturaleza exuberante y actividades al aire libre.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 22:18
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Vacaciones
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Las vacaciones de invierno suelen estar asociadas a la nieve, el frío, las montañas y las actividades dentro del hogar. Sin embargo, muchos amantes del verano eligen un destino para no extrañar las altas temperaturas sin necesidad de salir del país. Se trata de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, considerado uno de los lugares más cálidos de Argentina durante la temporada invernal.

Gracias a su ubicación geográfica y al clima subtropical que caracteriza a la región, esta ciudad registra temperaturas máximas que habitualmente oscilan entre los 25°C y los 28°C incluso en los meses más fríos del año. Este clima tropical lo convierte en una opción cada vez más elegida por los turistas que buscan disfrutar de la naturaleza incluso durante los meses de Julio y Agosto.

Puerto Iguazú. Foto: Entre Arboles

Puerto Iguazú: el lugar ideal para escapar del invierno

Ubicada en el extremo norte de Misiones y rodeada por la selva paranaense, Puerto Iguazú ofrece un escenario completamente diferente al de otros destinos invernales del país. Mientras muchas ciudades enfrentan jornadas grises y frías, aquí predominan los días templados y agradables.

El principal atractivo de la zona son las imponentes Cataratas del Iguazú, una de las maravillas naturales más visitadas de Sudamérica. Las temperaturas moderadas permiten recorrer los distintos circuitos, navegar por los senderos del parque y disfrutar de excursiones sin el calor intenso que suele caracterizar al verano.

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Cataratas del Iguazú, Argentina. Foto: Unsplash

Además de las cataratas, los visitantes pueden explorar reservas naturales, realizar paseos por la selva, conocer la Triple Frontera y disfrutar de la gastronomía regional en un entorno rodeado de vegetación.

El clima agradable, combinado con una amplia oferta turística y paisajes únicos, convierte a Puerto Iguazú en uno de los destinos más atractivos para las vacaciones de invierno. Para quienes quieran hacer una pausa de los abrigos y de las bajas temperaturas, este rincón misionero es ideal para disfrutar de las vacaciones de invierno pero desde un ángulo totalmente distinto: con sol, calor y naturaleza.

TurismoVacaciones de inviernoCataratas del Iguazú
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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