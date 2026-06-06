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Turquía construirá un tren clave entre Europa y Asia: transportará 33 millones de pasajeros y 30 millones de toneladas al año

El proyecto busca transformar la movilidad y logística regional mediante una conexión ferroviaria estratégica que atravesará el estrecho del Bósforo y fortalecerá el papel del país asiático como puente natural entre ambos continentes.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 18:30
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La nueva línea ferroviaria atravesará el Bósforo y reforzará la conexión estratégica entre Europa y Asia.
La nueva línea ferroviaria atravesará el Bósforo y reforzará la conexión estratégica entre Europa y Asia. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.
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Turquía dio un paso decisivo en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia reciente: la construcción de una nueva línea ferroviaria que conectará Europa y Asia a través de Estambul. La iniciativa, considerada el mayor desarrollo ferroviario financiado con capital extranjero en el país, avanzó con la formalización de acuerdos preliminares para asegurar una inversión de 6.750 millones de dólares.

El proyecto busca transformar la movilidad y logística regional mediante una conexión ferroviaria estratégica que atravesará el estrecho del Bósforo y fortalecerá el papel de Turquía como puente natural entre ambos continentes. Las autoridades turcas sostienen que la obra permitirá incrementar de manera significativa la capacidad de transporte de pasajeros y mercancías, además de aliviar las limitaciones actuales de la red ferroviaria.

El ministro de Transportes e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, confirmó que las negociaciones con organismos financieros internacionales avanzan de manera favorable y que el objetivo es iniciar las obras en el corto plazo: “Nuestro objetivo es completar el proceso de licitación y entregar el terreno este año para que puedan comenzar las obras de construcción”.

Cómo será el nuevo ferrocarril que conectará Europa y Asia a través de Estambul

La nueva infraestructura tendrá una extensión de 125 kilómetros y recorrerá la zona norte de Estambul, conectando las localidades de Gebze y Halkali a través del puente Yavuz Sultan Selim, una de las obras emblemáticas sobre el Bósforo.

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El megaproyecto contará con una inversión de US$ 6.750 millones y tendrá capacidad para millones de pasajeros. Foto: Unsplash

Más allá de la conexión ferroviaria entre Europa y Asia, el proyecto permitirá integrar en una misma red a los dos principales aeropuertos de la ciudad, mejorando la conectividad urbana y regional. Las autoridades consideran que esta integración reducirá los tiempos de traslado tanto para pasajeros como para cargas, fortaleciendo la posición de Estambul como uno de los grandes centros logísticos del mundo.

Una vez completada, la línea tendrá capacidad para transportar hasta 33 millones de pasajeros y 30 millones de toneladas de mercancías al año, cifras que reflejan la magnitud de una obra concebida para responder al crecimiento del comercio y de la movilidad en una de las regiones más dinámicas del planeta.

Qué organismos financiarán el megaproyecto ferroviario de Turquía

El financiamiento constituye uno de los pilares centrales de la iniciativa. Turquía ya alcanzó acuerdos preliminares con seis importantes entidades multilaterales que participarían en la financiación del proyecto.

Turquía busca convertir a Estambul en un centro logístico global con una red ferroviaria que integrará aeropuertos. Foto: Unsplash

Entre ellas figuran el Banco Mundial, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

La participación de estos organismos refleja la relevancia internacional que adquirió el proyecto, considerado clave para fortalecer los corredores de transporte entre Europa, Asia y Medio Oriente.

Por qué el nuevo tren entre Europa y Asia puede transformar la logística global

Actualmente, el transporte ferroviario de mercancías a través del Bósforo enfrenta importantes restricciones. La carga solo puede cruzar mediante el túnel de Marmaray y en franjas horarias limitadas, lo que reduce significativamente el potencial logístico de la región.

La futura infraestructura permitirá superar las limitaciones actuales del transporte de mercancías. Foto: Unsplash

Las cifras oficiales muestran el desafío: entre 2020 y octubre de 2025 apenas se transportaron 1,7 millones de toneladas de mercancías por esa vía, un volumen muy inferior a la demanda potencial existente entre ambos continentes.

Frente a este escenario, el nuevo corredor ferroviario busca multiplicar la capacidad operativa y convertir a Turquía en un nodo aún más relevante dentro de las cadenas globales de suministro. Para el Gobierno turco, la obra marcará un punto de inflexión en la infraestructura nacional y abrirá, según palabras del propio Uraloglu, “una nueva era en la logística” al ampliar de forma sustancial la conexión ferroviaria entre Europa y Asia.

ConstrucciónTrenesTurquía
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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