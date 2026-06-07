Cuidá tu cabello: el producto milagroso que hay que ponerse en el pelo antes de usar la planchita

Cuál es el producto que hay que ponerse antes de plancharse el pelo. Foto: Freepik

Para tener un pelo sedoso, prolijo y sin frizz durante todo el año, incluso en días lluviosos y húmedos, el uso de la planchita se ha convertido en un gran aliado. Sin embargo, el uso frecuente de altas temperaturas puede afectar la salud de la fibra capilar y provocar daños que, con el tiempo, resultan difíciles de revertir.

Por ese motivo, los estilistas coinciden en que existe un producto que nunca debería faltar antes de utilizar una plancha o cualquier otra herramienta de calor: el protector térmico. Este producto milagroso actúa como una barrera entre el cabello y las altas temperaturas.

Su función principal es reducir el impacto del calor sobre la fibra capilar, ayudando a prevenir la pérdida de humedad, la resequedad y la aparición de puntas abiertas. Además, muchos de estos productos contienen ingredientes hidratantes y reparadores que aportan brillo, suavidad y una mejor apariencia general del cabello.

Cuál es el producto que hay que ponerse antes de plancharse el pelo. Foto: Freepik

Protector térmico: cómo aplicar el producto milagroso para cuidar al pelo del uso de la planchita

Para obtener buenos resultados, el protector térmico debe aplicarse sobre el cabello limpio y completamente seco o ligeramente húmedo, según las indicaciones del producto.

Lo ideal es distribuirlo de manera uniforme de medios a puntas, prestando especial atención a las zonas más castigadas. Luego se debe peinar para asegurar una cobertura pareja antes de utilizar el secador o la planchita.

Los expertos en peluquería y cuidado del cabello también recomiendan evitar pasar la planchita varias veces sobre el mismo mechón y regular la temperatura según el tipo de pelo, ya que una manipulación incorrecta podría derivar en un pelo encrespado, seco o incluso dañado.

Planchita de pelo

¿Qué ingredientes debemos tener en cuenta a la hora de elegir un protector térmico?

Al elegir un protector térmico, se recomienda optar por fórmulas que incluyan ingredientes nutritivos y reparadores como:

Aceite de argán.

Vitamina E.

Ceramidas.

Ácido hialurónico.

Proteínas hidrolizadas o keratina.

Filtros UV.

Antioxidantes.

Estos componentes ayudan a mantener la hidratación, fortalecer la fibra capilar y minimizar los efectos negativos del calor. Y aunque muchas personas lo omiten, el protector térmico es uno de los productos más importantes dentro de cualquier rutina de cuidado capilar, junto con el uso de un shampoo acorde para cada tipo de cabello.

Por este motivo, incorporarlo cotidianamente justo antes de usar la planchita no solo ayuda a evitar daños, sino que también permite conseguir un cabello más suave, brillante y saludable a largo plazo.