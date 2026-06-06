VTV en junio 2026: cuánto cuesta hoy el trámite en Provincia, quiénes pagan menos y qué pasa si no la hacés

Trámite del VTV Foto: Gobierno de la Provincia

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo uno de los controles obligatorios más importantes para circular en la provincia de Buenos Aires. En junio de 2026, el valor del trámite volvió a ganar atención porque el costo para autos particulares ya ronda los $97.000, mientras que las motos también enfrentan un monto considerable. En el sitio oficial de la VTV bonaerense figura que los valores vigentes rigen desde el 16 de enero de 2026, con importes diferenciados según el tipo de vehículo. Para los autos de hasta 2.500 kilos, la tarifa oficial publicada es de $97.057,65, IVA incluido.

En el caso de las motocicletas, el valor cambia según la cilindrada, aunque en las notas publicadas durante el comienzo de junio varios medios reflejaron como referencia montos en torno a los $36.469 o superiores según la categoría del vehículo. Por eso, antes de sacar turno conviene consultar la tarifa exacta según el rodado en la web oficial, donde también se detallan los importes para vehículos pesados, remolques y acoplados. Esa verificación previa puede evitar sorpresas al momento de presentarse en planta.

Quiénes pueden pagar menos o acceder a beneficios en la VTV

No todos los conductores abonan la tarifa completa. El esquema de beneficios vigente en Provincia contempla descuentos y exenciones para determinados perfiles, y ese punto suele ser clave para quienes buscan reducir el impacto del trámite en el presupuesto mensual. El sitio oficial de VTV informa que los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen los dos haberes mínimos pueden acceder a una bonificación del 50%, siempre que se trate de un único vehículo a su nombre y que cumplan con los requisitos establecidos por el sistema.

VTV, el trámite vehicular cambia para siempre Foto: Gobierno de la Ciudad

Además, la documentación del portal oficial de beneficios también contempla casos vinculados a personas con discapacidad e instituciones que trabajan con su traslado. A eso se suman reportes periodísticos de junio que incluyen entre los beneficiarios a vehículos oficiales, ambulancias y unidades de bomberos, aunque en la práctica siempre conviene validar la condición específica antes de sacar turno. En este escenario, revisar con anticipación si corresponde un beneficio puede representar una diferencia importante en el costo final.

Cuándo hay que hacer la VTV y por qué conviene no esperar al último día

La VTV no solo importa por el valor del trámite. También pesa el vencimiento, porque dejarlo pasar puede generar complicaciones en controles de tránsito y, además, una mayor presión para conseguir turno. En la Provincia de Buenos Aires, la revisión es obligatoria para los autos particulares cuando cumplen dos años desde el patentamiento o al superar los 60.000 kilómetros, y luego debe renovarse todos los años. En motos, la exigencia comienza antes: desde el primer año de antigüedad.

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires. Foto: X @VTV_PBA

El calendario anual continúa ordenado por la terminación de la patente, con vencimientos distribuidos entre febrero y noviembre. Para junio, julio y los meses siguientes siguen activos los cortes para los dominios terminados en 6, 7, 8, 9, 0 y 1, por lo que muchos conductores están entrando en la etapa clave para no quedar fuera de término. El consejo práctico es simple: revisar la fecha con tiempo y reservar turno antes de la saturación habitual de fin de mes.

Qué documentos llevar y qué revisan en la inspección

Otro punto que suele disparar rechazos o demoras es la documentación incompleta. Al momento de presentarte a la planta verificadora, es habitual que soliciten DNI, cédula del vehículo, comprobante de turno, constancia de CUIT o CUIL cuando corresponda y, si ya hubo una verificación previa, el certificado o informe anterior. Llevar todo preparado agiliza el proceso y evita tener que reprogramar la visita.

Durante la inspección, la revisión se concentra en elementos esenciales para la seguridad vial: frenos, luces, dirección, neumáticos, emisiones contaminantes, parabrisas, limpiaparabrisas, cinturones y estado general del chasis, entre otros ítems técnicos. El manual de procedimientos de la VTV bonaerense muestra que el control es amplio y no se limita a una verificación básica visual. Por eso, hacer una revisión mecánica previa puede ser una buena decisión para evitar observaciones o rechazos.

Qué pasa si circulás sin la VTV al día

Circular con la VTV vencida no es una falta menor. En la provincia de Buenos Aires, distintos reportes periodísticos de mayo y junio marcaron que esta infracción puede ubicarse en un rango de 300 a 1.000 Unidades Fijas, con montos que, según el valor vigente de la UF, pueden transformarse en cifras muy altas. En algunos casos difundidos para el bimestre mayo-junio, las multas por no tener la verificación al día fueron ubicadas desde $664.500 hasta $2.215.000, aunque el valor final depende del criterio del juzgado y de la gravedad o reincidencia.

Más allá del monto, el problema real es que circular sin esta documentación puede complicar controles, trámites posteriores y la rutina diaria del conductor. Por eso, en junio de 2026 la VTV vuelve a consolidarse como un gasto relevante, sí, pero también como una obligación que conviene resolver con anticipación. Estar al día no solo evita multas: también ordena papeles, reduce riesgos y da previsibilidad para moverse sin sobresaltos.