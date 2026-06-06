A qué hora juega la Selección Argentina hoy sábado 6 de junio contra Honduras

La Selección Argentina encara un amistoso antes del Mundial 2026. Foto: X @Argentina

La Selección Argentina afronta este sábado 6 de junio el primero de los dos amistosos antes del debut en el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentan a Honduras en el estadio Kyle Field de la ciudad estadounidense de Texas, a partir de las 21:00 (horario argentino).

Este partido es fundamental para los jugadores de recambio de la convocatoria, ya que el entrenador confirmó que no estarán disponible el arquero Emiliano “Dibu” Martínez y su lugar lo ocupará Juan Musso Además, se espera que varios otros futbolistas se ausenten al no estar al 100% desde lo físico, entre los que está el astro Lionel Messi.

Además, Scaloni tendrá que reemplazar a figuras claves como Nico Paz, los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, entre otros, mientras se espera por el reemplazante de Leonardo Balerdi, quien se desgarró y se pierde la Copa del Mundo.

La Selección Argentina encara un amistoso antes del Mundial 2026. Foto: NA

Donde ver en vivo el partido entre Argentina y Honduras

El partido entre Argentina y Honduras se podrá ver por Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro) y TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro).

Posible formación de la Selección Argentina vs Honduras

Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Historial entre Argentina y Honduras

Argentina y Honduras se enfrentaron en 3 ocasiones a lo largo de la historia, con un saldo de 3 victorias para la “Albiceleste”, con 7 goles a favor y apenas 1 en contra.

Argentina 3 - 0 Honduras (Amistoso - 23 de septiembre de 2022)

Argentina 1 - 0 Honduras (Amistoso - 27 de mayo de 2016)

Honduras 1 - 3 Argentina (Amistoso - 31 de enero de 2003)

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