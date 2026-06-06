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A qué hora juega la Selección Argentina hoy sábado 6 de junio contra Honduras

Los dirigidos por Lionel Scaloni encaran el primero de los dos partidos preparatorios antes del debut en el Mundial 2026. Hora, posible formación y como ver en vivo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 14:43
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La Selección Argentina encara un amistoso antes del Mundial 2026.
La Selección Argentina encara un amistoso antes del Mundial 2026. Foto: X @Argentina
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La Selección Argentina afronta este sábado 6 de junio el primero de los dos amistosos antes del debut en el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentan a Honduras en el estadio Kyle Field de la ciudad estadounidense de Texas, a partir de las 21:00 (horario argentino).

Este partido es fundamental para los jugadores de recambio de la convocatoria, ya que el entrenador confirmó que no estarán disponible el arquero Emiliano “Dibu” Martínez y su lugar lo ocupará Juan Musso Además, se espera que varios otros futbolistas se ausenten al no estar al 100% desde lo físico, entre los que está el astro Lionel Messi.

Además, Scaloni tendrá que reemplazar a figuras claves como Nico Paz, los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, entre otros, mientras se espera por el reemplazante de Leonardo Balerdi, quien se desgarró y se pierde la Copa del Mundo.

La Selección Argentina encara un amistoso antes del Mundial 2026. Foto: NA

Donde ver en vivo el partido entre Argentina y Honduras

El partido entre Argentina y Honduras se podrá ver por Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro) y TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro).

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Posible formación de la Selección Argentina vs Honduras

Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Historial entre Argentina y Honduras

Argentina y Honduras se enfrentaron en 3 ocasiones a lo largo de la historia, con un saldo de 3 victorias para la “Albiceleste”, con 7 goles a favor y apenas 1 en contra.

  • Argentina 3 - 0 Honduras (Amistoso - 23 de septiembre de 2022)
  • Argentina 1 - 0 Honduras (Amistoso - 27 de mayo de 2016)
  • Honduras 1 - 3 Argentina (Amistoso - 31 de enero de 2003)

La lista de lesionados en Argentina

  • Gonzalo Montiel: se recupera de un desgarro
  • Nahuel Molina: desgarro muscular grado 1 en el muslo izquierdo
  • Nicolás Paz: dolor en su rodilla izquierda producto de una leve lesión ósea
  • Leandro Paredes: arrastra un desgarro leve que sufrió en el último partido con Boca.
  • Dibu Martínez: fractura en el dedo anular de la mano derecha.
  • Lionel Messi: se está poniendo a punto después de haber sufrido un problema muscular en su última presentación con Inter Miami.
  • Julián Álvarez: tiene un problema en uno de sus tobillos.
Selección ArgentinaAmistoso internacional FIFASelección Honduras
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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