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Leo Nardini acompañó a estudiantes en la Promesa Ambiental

En un evento encabezado por el intendente, cientos de estudiantes malvinenses hicieron efectivo su compromiso de cuidar nuestro medio ambiente y construir un futuro sostenible.

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Por Canal 26
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 11:18
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Leo Nardini acompañó a estudiantes en la Promesa Ambiental
Leo Nardini acompañó a estudiantes en la Promesa Ambiental Foto: prensa
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El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, acompañó por la mañana del viernes a cientos de estudiantes de 6º año de escuelas primarias malvinenses en la realización de su Promesa Ambiental. El acto tuvo lugar en las inmediaciones de la Huerta Demostrativa del Predio Municipal (Ex Batallón 601).

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y de la Ley de Educación Ambiental Integral Nº 27.621, la promesa ambiental representa un compromiso por la tierra: reconocer y asumir con responsabilidad que cada acción individual aporta al compromiso colectivo de proteger el medio ambiente. Se trata de un compromiso fundamental para el presente y el futuro de nuestra casa común, que apunta a la construcción de un futuro equitativo, sostenible y solidario.

Durante el acto, Nardini destacó: “Hacer la promesa ambiental es un momento lindo e importante, porque seguimos sembrando conciencia y responsabilidad con el ambiente. Muchas veces son los chicos los que nos enseñan a los grandes, porque ya nacen con una conciencia diferente y lo aprenden en la escuela. Nosotros no tuvimos esa oportunidad. Hoy a través de la ley provincial tenemos la posibilidad de concientizar desde el colegio”.

Leo Nardini acompañó a estudiantes en la Promesa Ambiental Foto: prensa

Estuvieron presentes estudiantes primarios de escuelas públicas y privadas de toda Malvinas: Instituto Nuestra Señora de los Milagros (Ing. Pablo Nogués), Instituto Modelo (Tortuguitas), Escuela Primaria Nº 26 “Antártida Argentina” (Grand Bourg), Escuela Primaria Nº 19 “La Vuelta de Obligado” (Los Polvorines), Colegio Arnold Gesell (Ing. Adolfo Sourdeaux), Escuela Primaria Nº 35 “Vicente López y Planes” (Los Polvorines), Escuela Primaria Nº 7 “Mercedes de San Martín” (Ing. Pablo Nogués), Escuela Primaria Nº 6 “Martín Miguel de Güemes” (Grand Bourg) y el Instituto Evangélico “Luis Siegel” (Los Polvorines).

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Leo Nardini acompañó a estudiantes en la Promesa Ambiental Foto: prensa

También acompañaron la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado; la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ing. Agr. Sol Jiménez; el secretario de Educación y Deporte, Daniel Morard; el subsecretario de Educación, Prof. Alfredo Sánchez; y autoridades municipales, quienes acompañaron a la comunidad educativa, vecinos y vecinas de Malvinas Argentinas.

Finalmente, el intendente subrayó que el municipio lleva adelante múltiples acciones para cuidar el medio ambiente, entre ellas la campaña Avísale a Malvi, que permite a los vecinos denunciar puntos de basura a través de un simple mensaje de whatsapp que a partir con fotos georreferenciadas facilitan la resolución de problemáticas como basura en el espacio público: “Es una herramienta muy importante que nos ayuda a trabajar juntos para tener un Malvinas más limpio, más lindo y colaborar también con la provincia, el país y el mundo desde nuestro lugar”.

Leonardo Nardini
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