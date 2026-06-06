Paro de colectivos: la UTA amenaza con una medida de fuerza en el AMBA y reclama aumentos salariales

¿Se viene un nuevo paro de colectivos organizado por la UTA? Foto: NA.

La posibilidad de un nuevo paro de colectivos vuelve a instalarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que representa a los choferes de corta y media distancia, advirtió que podría adoptar medidas de fuerza si no se reabre la negociación salarial y no se alcanza un acuerdo que permita recomponer los ingresos de los trabajadores.

A través de un duro comunicado, el sindicato encabezado por Roberto Fernández expresó su malestar por la falta de avances en las paritarias y apuntó directamente al Ministerio de Economía. “Los días pasan, la paz social peligra”, señalaron desde la organización sindical, que reclama una actualización salarial con efecto desde mayo.

La tensión crece debido a que el último acuerdo paritario firmado entre empresarios y trabajadores perdió vigencia hace varios meses. Desde entonces, los choferes no recibieron nuevas mejoras salariales, mientras que la inflación continúa impactando sobre el poder adquisitivo de los ingresos.

La UTA podría aplicar una nueva medida de fuerza. Foto: NA (Martín Zabala)

¿Qué aumento salarial reclama la UTA?

El último entendimiento alcanzado por el sector se firmó a fines de enero y contempló un incremento acumulado del 4%, distribuido en tres tramos consecutivos. Los trabajadores percibieron una suba del 1,4% en enero, seguida por aumentos del 1,3% en febrero y marzo.

Con esas actualizaciones, el salario básico de los choferes llegó a los $1.574.000 en abril. Sin embargo, durante mayo no se aplicó ningún ajuste adicional, situación que motivó el reclamo actual del gremio.

Desde la UTA sostienen que la falta de convocatoria a una mesa de negociación está generando un creciente malestar entre los trabajadores. Además, cuestionan las demoras oficiales para abordar la discusión salarial y exigen una respuesta urgente por parte de las autoridades nacionales.

El mensaje de la UTA a Luis Caputo

Bajo el título “Queremos el mismo trato de exportadoras, petroleras o mineras”, el sindicato difundió un documento en el que reclamó al ministro de Economía, Luis Caputo, que intervenga para resolver la situación.

Según el gremio, sectores clave de la economía reciben atención prioritaria mientras que los trabajadores del transporte continúan esperando definiciones sobre sus ingresos. “Queremos que nos traten como a los sectores privilegiados de la economía”, expresaron.

Además, la organización sindical criticó las sucesivas conciliaciones obligatorias que, según su interpretación, terminan postergando una solución de fondo al conflicto.

Crece la incertidumbre sobre el servicio de colectivos

Por el momento no existe una fecha definida para una eventual medida de fuerza, pero el endurecimiento del discurso sindical aumenta la incertidumbre sobre la continuidad normal del servicio en las próximas semanas.

La situación coincide con el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo, que los trabajadores deberán percibir antes de los primeros días de julio.

Mientras tanto, empresarios, Gobierno y sindicato continúan sin alcanzar un acuerdo que permita destrabar la negociación. Si las conversaciones no avanzan en los próximos días, la amenaza de un nuevo paro de colectivos podría volver a afectar a millones de pasajeros que dependen diariamente del transporte público para trasladarse a sus trabajos, escuelas y actividades cotidianas.