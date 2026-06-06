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Israel atacó 150 objetivos de Hezbollah en Líbano y admitió la muerte accidental de tres militares libaneses

Las Fuerzas de Defensa de Israel intensificaron su ofensiva contra Hezbollah en el sur del Líbano con decenas de bombardeos sobre infraestructura militar. Además, reconocieron que un ataque aéreo alcanzó por error a integrantes del Ejército libanés, en medio de una creciente tensión regional.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 18:57
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Nuevos ataques de Israel en el Líbano.
Nuevos ataques de Israel en el Líbano. Foto: REUTERS
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La escalada militar entre Israel y Hezbollah continúa profundizándose en el sur del Líbano. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que durante los últimos dos días llevaron a cabo ataques contra alrededor de 150 objetivos vinculados al movimiento chiita respaldado por Irán, en una de las operaciones más intensas desde el inicio del actual conflicto.

Según un comunicado oficial difundido por el Ejército israelí, los bombardeos tuvieron como objetivo depósitos de armas, centros de mando y plataformas de lanzamiento de misiles y cohetes utilizadas por Hezbollah. Las autoridades militares sostienen que estas instalaciones formaban parte de la infraestructura operativa del grupo en distintas zonas del sur libanés.

Mientras tanto, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, condenó los ataques israelíes y denunció que continúan produciéndose pese a los intentos de establecer mecanismos de alto el fuego. El mandatario calificó la situación como una violación constante de la soberanía de su país y criticó la falta de respuestas efectivas de la comunidad internacional.

Israel admite un ataque que mató a militares libaneses

En paralelo a los bombardeos contra posiciones de Hezbollah, el Ejército israelí confirmó este sábado que una operación aérea terminó provocando la muerte de tres integrantes de las Fuerzas Armadas del Líbano.

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De acuerdo con la versión israelí, el incidente ocurrió cerca de la localidad de Tebnit, en una zona considerada de combate activo. Las FDI señalaron que un vehículo fue detectado realizando movimientos que consideraron sospechosos y que existían indicios de una posible actividad vinculada a Hezbollah.

Tras identificar lo que describieron como una amenaza potencial para sus tropas desplegadas en el área, la Fuerza Aérea ejecutó el ataque. Posteriormente, las autoridades israelíes confirmaron que entre las víctimas había dos oficiales y un soldado del Ejército libanés.

El comunicado militar indicó que el caso se encuentra bajo investigación y que se revisarán los procedimientos aplicados durante la operación para determinar las circunstancias exactas del error.

Nuevos ataques en el Líbano. Foto: REUTERS

El Ejército libanés busca mantener la neutralidad

Aunque el Ejército del Líbano no participa directamente en la guerra entre Israel y Hezbollah, ha quedado expuesto en varias ocasiones a los efectos de los combates. Desde el inicio de la actual escalada, distintas posiciones militares libanesas fueron alcanzadas por ataques en zonas cercanas a los enfrentamientos.

En este contexto, el jefe de las Fuerzas Armadas libanesas, el general Rudolph Haykal, inició una visita oficial a Pakistán por invitación de su homólogo de ese país. Si bien no se difundieron detalles sobre la agenda del viaje, la visita se produce en un momento de alta tensión regional y en medio de los esfuerzos diplomáticos que buscan evitar una expansión aún mayor del conflicto.

La situación en la frontera entre Israel y Líbano continúa siendo una de las principales preocupaciones de seguridad en Medio Oriente, con riesgos crecientes de que los enfrentamientos deriven en una confrontación de mayor escala en toda la región.

Medio OrienteIsraelEl Líbano
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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