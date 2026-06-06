Un análisis de sangre podría anticipar el cáncer de pulmón más de 5 años antes

Cáncer de pulmón Foto: EFE

La posibilidad de anticipar el cáncer de pulmón antes de que existan síntomas o imágenes visibles dejó de ser una hipótesis lejana para convertirse en una línea concreta de investigación. Un estudio publicado en la revista Cell identificó una firma de 14 proteínas en sangre que permitió predecir qué personas desarrollarían cáncer de pulmón más de cinco años antes del diagnóstico. Para los investigadores, el hallazgo no solo podría mejorar la detección temprana: también abre la puerta a una estrategia mucho más ambiciosa, la de prevenir la enfermedad antes de que aparezca.

El trabajo fue encabezado por científicos del Francis Crick Institute y University College London (UCL). Para llegar a esta señal biológica, el equipo aplicó aprendizaje automático sobre datos de proteínas en plasma de más de 48.000 participantes del UK Biobank, cruzando esa información con registros oncológicos para detectar quiénes, con el paso del tiempo, terminaron desarrollando cáncer de pulmón. A partir de ese análisis surgió un patrón específico que, combinado con edad, tabaquismo y antecedentes pulmonares, mejoró la capacidad de identificar a personas con mayor riesgo futuro.

La clave no estaría en el tumor, sino en la inflamación previa

Uno de los puntos más relevantes del estudio es que esta firma no parecería provenir del tumor ya formado, sino de un ambiente inflamatorio alterado en el pulmón que aparece antes del cáncer. Según los autores, factores como el humo del tabaco y la contaminación del aire por partículas pueden activar procesos inflamatorios que favorecen que células con mutaciones preexistentes den el salto hacia la enfermedad. En otras palabras, las mutaciones importan, pero no actuarían solas: el entorno biológico también sería decisivo.

Nueva droga para un subtipo de cáncer de pulmón

Ese punto cambia la lógica clásica con la que suele pensarse el cáncer de pulmón. Durante años, el foco estuvo puesto casi por completo en el tabaquismo y en el daño genético acumulado. Este nuevo trabajo propone agregar otra capa: la de una inflamación persistente que puede “preparar el terreno” para el desarrollo tumoral. Los investigadores observaron además que esa misma firma de proteínas aparecía aumentada en personas que más adelante desarrollaban fibrosis pulmonar idiopática o EPOC, lo que refuerza la idea de un estado inflamatorio previo compartido entre distintas enfermedades pulmonares.

Por qué este hallazgo también importa para quienes nunca fumaron

Hoy, los programas de rastreo del cáncer de pulmón apuntan sobre todo a personas de cierta edad con historial de tabaquismo importante. El problema es que ese enfoque deja afuera a dos grupos sensibles: quienes nunca fumaron y quienes estuvieron expuestos durante años a altos niveles de contaminación u otros factores ambientales. En ese contexto, una prueba de sangre capaz de detectar riesgo biológico temprano podría ampliar el mapa de vigilancia y ayudar a encontrar personas vulnerables que hoy quedan fuera de los criterios tradicionales.

No es un dato menor que la firma de 14 proteínas haya sido validada en ocho conjuntos de datos internacionales, incluido al menos un grupo de personas no fumadoras. Esa validación multicohorte es importante porque sugiere que el modelo no depende únicamente de una población puntual del Reino Unido, sino que podría tener utilidad más amplia si futuros estudios confirman su rendimiento en la práctica clínica real.

La puerta a una prevención personalizada, pero con cautela

El estudio no se quedó en la predicción. Los investigadores también vincularon la firma proteica con una vía inflamatoria asociada a IL-1β, una molécula relevante en la respuesta inflamatoria. A partir de esa relación, analizaron datos del ensayo CANTOS, donde el fármaco canakinumab —un inhibidor de IL‑1β— ya había mostrado en trabajos previos una reducción de la incidencia de cáncer de pulmón en ciertos pacientes. En la nueva investigación, la firma molecular permitió identificar a personas que parecían obtener mayor beneficio potencial de ese enfoque antiinflamatorio.

Sin embargo, este es el punto donde conviene bajar la ansiedad. Los propios autores remarcan que todavía no existe una prueba clínica aprobada basada en estas 14 proteínas para usar masivamente en consultorio, y que además será necesario realizar ensayos aleatorizados específicos para demostrar si una intervención preventiva realmente reduce el riesgo de cáncer de pulmón en personas seleccionadas por esta firma. Es decir: el hallazgo es potente, pero todavía no cambió la práctica médica cotidiana.

Qué podría cambiar si esta línea de investigación se confirma

Si futuros estudios sostienen estos resultados, el impacto podría ser enorme. Un análisis de sangre de este tipo permitiría refinar el screening, priorizar a quienes más necesitan controles y, sobre todo, identificar una ventana biológica donde actuar antes de que el cáncer se instale. Sería un cambio de paradigma: pasar de detectar tumores pequeños a evitar que algunos tumores lleguen a formarse. Esa lógica, comparada por los investigadores con el rol que cumplen los marcadores de colesterol en prevención cardiovascular, es una de las razones por las que este hallazgo generó tanta atención internacional.

Qué significa hoy para la gente común

Por ahora, el mensaje práctico sigue siendo el de siempre: no fumar, reducir la exposición a contaminantes cuando sea posible y consultar ante síntomas respiratorios persistentes o factores de riesgo personales. Pero este trabajo suma una novedad importante: muestra que el cáncer de pulmón podría dejar rastros medibles mucho antes del diagnóstico y que esos rastros, en el futuro, podrían convertirse en una herramienta para detectar mejor y quizá también prevenir mejor. No es todavía una revolución en los consultorios, pero sí un avance sólido hacia una medicina más precisa y anticipatoria.