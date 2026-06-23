Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

La NASA advierte sobre una amenaza silenciosa en el espacio: el alarmante porcentaje de imágenes que ya están contaminadas

El aumento acelerado de satélites artificiales en órbita baja preocupa a la comunidad científica. Investigadores advierten que este fenómeno ya está afectando las observaciones astronómicas y podría comprometer futuras misiones dedicadas a explorar el cosmos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La creciente cantidad de satélites en órbita baja preocupa a los científicos por su impacto en las observaciones astronómicas.
La creciente cantidad de satélites en órbita baja preocupa a los científicos por su impacto en las observaciones astronómicas. Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La exploración espacial atraviesa una etapa de expansión sin precedentes. Cada año se lanzan miles de satélites destinados a mejorar las telecomunicaciones, la conectividad a internet y diversos servicios tecnológicos. Sin embargo, este crecimiento también genera desafíos para la ciencia.

Un reciente informe elaborado por especialistas del Centro de Investigación Ames de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos encendió las alarmas sobre el impacto que estas estructuras tienen en los telescopios espaciales.

La creciente cantidad de satélites en órbita baja preocupa a los científicos por su impacto en las observaciones astronómicas. Foto: EFE

Los investigadores señalaron que la proliferación de satélites en la órbita terrestre baja está provocando una creciente contaminación visual en las imágenes captadas por observatorios astronómicos. Según los datos analizados, el problema ya afecta a instrumentos de última generación y podría agravarse durante los próximos años si continúan los planes de expansión de las grandes compañías espaciales.

Qué es el observatorio SPHEREx y por qué la NASA vigila su órbita

Uno de los proyectos más afectados es SPHEREx, un observatorio espacial diseñado para estudiar el origen del universo, la evolución de las galaxias y la distribución de agua y moléculas orgánicas en la Vía Láctea.

Contenido Recomendado

Misión histórica:la NASA recurrirá a un avión reliquia de 1974 para evitar que un telescopio espacial caiga a la Tierra

Misión histórica: la NASA recurrirá a un avión reliquia de 1974 para evitar que un telescopio espacial caiga a la Tierra

Sin ruido ensordecedor:la NASA logra que su jet supersónico X-59 vuele más rápido que el sonido de manera silenciosa

Sin ruido ensordecedor: la NASA logra que su jet supersónico X-59 vuele más rápido que el sonido de manera silenciosa

Este telescopio realiza observaciones en múltiples longitudes de onda y tiene la capacidad de generar un mapa tridimensional del cosmos con un nivel de detalle sin precedentes. Sin embargo, la presencia cada vez mayor de satélites en su campo de visión está complicando parte de su trabajo científico.

Misión SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) de la NASA. El observatorio SPHEREx busca responder algunos de los grandes interrogantes sobre el origen y la evolución del universo. Foto: NASA.

Los especialistas indicaron que las observaciones realizadas entre mayo y septiembre de 2025 revelaron que el 73,3% de las imágenes obtenidas por SPHEREx ya presentaban contaminación provocada por satélites artificiales, con un promedio superior a dos rastros visibles por cada exposición fotográfica.

Estelas de satélites artificiales: qué son y cómo dañan las fotos astronómicas

Las denominadas estelas de satélites son líneas brillantes que aparecen en las imágenes cuando uno de estos dispositivos cruza el campo visual de un telescopio durante una observación.

Aunque para el ojo humano pueden parecer simples trazos luminosos, para los científicos representan una importante fuente de interferencia. Estas marcas pueden ocultar información relevante, alterar mediciones y dificultar el análisis de objetos extremadamente lejanos o tenues.

Tren de satélites vistos en el interior de la provincia de Buenos Aires
Las estelas luminosas que dejan los satélites pueden alterar las imágenes captadas por telescopios espaciales y terrestres.

A medida que aumenta el número de satélites activos en órbita, también crece la probabilidad de que estas estelas aparezcan en las fotografías astronómicas. Esto obliga a los investigadores a descartar imágenes, corregir datos o invertir más tiempo en el procesamiento de la información obtenida.

Por qué los expertos advierten que las medidas actuales podrían no ser suficientes

El estudio advierte que, si todas las constelaciones satelitales proyectadas por empresas privadas llegan a desplegarse según lo previsto, hasta el 96% de las imágenes obtenidas por algunos telescopios podrían verse afectadas por este fenómeno.

Frente a este escenario, los especialistas trabajan en distintas alternativas para reducir el impacto. Entre ellas se encuentran el desarrollo de programas capaces de detectar y eliminar automáticamente las estelas durante el procesamiento de imágenes, así como la implementación de recubrimientos especiales que disminuyan el brillo reflejado por los satélites.

Investigadores de la NASA advierten que el problema podría agravarse si continúan expandiéndose las constelaciones satelitales privadas. Foto: EFE.

No obstante, los investigadores sostienen que estas soluciones podrían resultar insuficientes si el ritmo de crecimiento de las constelaciones espaciales continúa acelerándose. Por ello, cada vez más voces dentro de la comunidad científica reclaman acuerdos internacionales que permitan equilibrar el avance de la industria espacial con la necesidad de preservar la calidad de las observaciones astronómicas.

La advertencia de la NASA pone sobre la mesa un desafío que podría marcar el futuro de la exploración espacial: cómo compatibilizar el desarrollo tecnológico con la observación del universo sin comprometer una de las herramientas más importantes para comprender nuestros orígenes y el funcionamiento del cosmos.

Espacio (ciencia)CienciaSatélite
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. De Nueva York a Londres en 3 horas:el nuevo récord aéreo que la NASA busca lograr con el innovador avión X-59

    De Nueva York a Londres en 3 horas: el nuevo récord aéreo que la NASA busca lograr con el innovador avión X-59
Lo último
También podría interesarte
Política

El Gobierno designó a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa

El Gobierno designó a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa

Nuevo cambio en el Gobierno de Javier Milei:Javier Lanari deja la Secretaría de Comunicación y Prensa

Elecciones 2027:el plan del Gobierno para esquivar el “efecto PASO” y cuidar la economía

Antes de viajar a España, Javier Milei participará junto a Adrián Ravier en un evento de la Fundación Faro

Economía

Plazo fijo en junio 2026:cuánto rinde invertir $6.000.000 a 30 días con las tasas actuales de los bancos

Plazo fijo en junio 2026: cuánto rinde invertir $6.000.000 a 30 días con las tasas actuales de los bancos

Deuda en dólares:el Gobierno ya tiene el 85% para cubrir vencimientos clave

El paraíso de las ofertas llegó a CABA:abrió un mega outlet con marcas internacionales, cuotas sin interés y descuentos

El Gobierno oficializó que avanza en un préstamo de bancos por US$ 5.000 millones

Internacionales

Clave para entender la guerra en Medio Oriente:la diferencia legal entre canales y estrechos que limita a Irán en Ormuz

Clave para entender la guerra en Medio Oriente: la diferencia legal entre canales y estrechos que limita a Irán en Ormuz

Megaproyecto de China bajo el mar:construyó un centro de datos submarino que consume menos energía y tiene 2.000 servidores

Francia inaugura el edificio impreso en 3D más grande de Europa:cómo es ViliaSprint2 y por qué marca un antes y un después

Análisis | ¿Perdió Estados Unidos la guerra con Irán?