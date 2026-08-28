Estafa en Entre Ríos: una mujer creyó que tenía un novio virtual británico, pidió un préstamo y le robaron casi $30 millones

Estafas virtuales Foto: Imágenes ilustrativas

Una mujer fue estafada y le robaron $30 millones en Entre Ríos luego de que le hicieran creer que tenía un novio de Reino Unido.

Con el avance de la investigación, se realizaron allanamientos para lograr dar con la persona responsable detrás del fraude.

De acuerdo con lo relatado por la damnificada, de 60 años, todo comenzó en febrero de este año cuando recibió un mensaje en Facebook de un hombre que decía ser británico y llamarse Michael Lawrence Williams. La conversación continuó luego en WhatsApp, donde la persona utilizaba una línea con característica del Reino Unido.

Estafas virtuales. Foto: Freepik

Durante meses la “relación” avanzó y las ganas de verse cara a cara crecieron, por lo que el supuesto Michael dijo que quería venir para la Argentina. Nunca hicieron videollamada, pero la mujer le creyó. Según le había relatado el personaje, para poder viajar desde Reino Unido hasta Paraná, Entre Ríos, necesitaba una autorización y dinero.

La damnificada se ofreció a ayudarlo, por lo que habría solicitado créditos en distintas entidades financieras bancarias y no bancarias, para luego transferirle el dinero.

Luego de reunir la plata, la mujer transfirió $29.816.400,69 a una cuenta bancaria cuya titularidad figuraba a nombre de D.C.M., pero no hubo viaje. La persona detrás del británico desapareció y la damnificada realizó la denuncia.

Estafa telefónica. Foto: Unsplash.

Ante las tareas desarrolladas por la División Cibercrimen se pudo determinar que el dinero fue derivado a una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer de 47 años, quien posee domicilio en Concordia.

Con los datos obtenidos, la jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en un domicilio de la calle Las Heras al 1044, en la mencionada localidad entrerriana, donde se notificó a una mujer por el delito de estafa.

En el lugar se incautaron tres celulares, los cuales serán sometidos a las correspondientes pericias y análisis con el objetivo de obtener información del caso.