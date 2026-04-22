Después de las tormentas, llega el frío polar al AMBA y baja fuerte la temperatura:

Vuelve el frío a Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Tras el paso de las tormentas, un frente frío avanza sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y provoca un cambio marcado en las condiciones del tiempo. El alivio de las lluvias da paso a un escenario de bajas temperaturas, con mañanas frías y un clima otoñal que se sentirá con fuerza en la vida cotidiana: más abrigo, menos humedad y un descenso térmico que se hará notar desde las primeras horas del día, con mínimas que rozaran los 10 grados.

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este ingreso de aire frío definirá el pulso de la semana en el AMBA, con jornadas estabilizadas pero frías y picos de descenso en determinados días. El pronóstico anticipa cuándo llegarán los valores más bajos, cómo evolucionará el tiempo día por día y qué precauciones tener en cuenta ante el frío polar que marca el inicio de una semana digna de esta época del año.

Frío polar en Buenos Aires. Foto: NA

En este contexto, los días más fríos de la semana serán el martes 22 y domingo 26 de abril, con temperaturas mínimas de 12 y 13 grados respectivamente.

Clima extendido: cómo va a estar el tiempo esta semana

Miércoles 22 de abril : temperatura mínima de 12 °C y máxima de 21 °C. El cielo estará algo nublado y no se esperan lluvias.

Jueves 23 de abril : mínima de 13 °C y máxima de 22 °C con cielo despejado durante gran parte del día, sin probabilidades de lluvia.

Viernes 24 de abril : 15 °C de mínima y 23 °C de máxima. Pocas nubes en el cielo.

Sábado 25 de abril : mínima de 25 °C y máxima de 23 °C con cielo parcialmente nublado.

Domingo 26 de abril: 13 °C de mínima y 20 °C de máxima con cielo parcialmente nublado.

Recomendaciones para combatir el frío

Además de reforzar el abrigo, es clave hidratarse bien, prestar atención a niños y personas mayores, y revisar estufas o sistemas de calefacción para un uso seguro. El pronóstico día por día permite anticiparse y organizar rutinas frente a un frío que llega para quedarse por varios días.

En tanto el SMN recomienda: