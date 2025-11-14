Se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Ciudad de Buenos Aires durante este fin de semana

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió acerca de un cambio en las previsiones, por lo que el agua aparecerá antes de lo esperado.

El SMN lanzó su reporte del clima para los próximos tres meses. Foto: Pixabay.

El pronóstico había advertido que el fin de semana tendría tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, hubo un cambio en las previsiones y todo indica que las fuertes lluvias aparecerán antes de tiempo, lo que puede presentar un problema para muchas personas.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se acercan nuevas lluvias al territorio porteño y sus alrededores. Incluso, se dieron detalles sobre el momento en que empezarían estos fenómenos, que pueden llevar a una alerta amarilla.

Lluvias en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Cuándo vuelven las tormentas en Buenos Aires

Si bien las tormentas se esperaban para las primeras horas del domingo 16 de noviembre, el pronóstico del SMN se actualizó y advirtió que el agua llega durante el sábado 15.

En detalle, se esperan tormentas para la noche del sábado, tras una jornada con cielo parcialmente nublado. Las probabilidades están en el 70%, por lo que se espera intensidad en los fenómenos que se posarán sobre la Ciudad de Buenos Aires.

Se adelantan las tormentas en Buenos Aires. Foto: SMN

De todos modos, cabe aclarar que todavía no se activó una alerta por tormentas por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Si bien esto puede cambiar en las próximas horas, no se advirtieron importantes riesgos por parte de las autoridades.

Más allá de las tormentas, el sábado 15 será el día más caluroso de la semana. La máxima esperada es de 32°, la cifra más elevada de los últimos días, mientras que la mínima se ubicará en 20°.

Por otro lado, el domingo 16 de noviembre también tendrá lluvias para CABA y sus alrededores. Se esperan lluvias aisladas durante las primeras horas del día, aunque luego las condiciones mejorarán con un cielo mayormente nublado durante la tarde y la noche.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Además, se darán importantes ráfagas durante todo el día, con la mayor intensidad por la noche con cifras de 59 kilómetros por hora.

Qué hacer ante una alerta amarilla por tormentas

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo estará el clima en la semana en Buenos Aires

Clima extendido en Buenos Aires. Foto: SMN