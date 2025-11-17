Alerta roja en la Patagonia por vientos extremos: ráfagas de hasta 150 km/h obligan al cierre de rutas, escuelas y aeropuertos
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó este lunes advertencias ante la presencia de vientos extremos que podrían afectar a gran parte de la Patagonia y el sur del país.
La situación más crítica se presenta en la zona sudeste de Chubut, donde está rigiendo una alerta roja por ráfagas que pueden alcanzar los 150 kilómetros por hora, algo que el propio organismo califica como algo “excepcional” y con potencial para generar emergencias o desastres.
Además, autoridades provinciales y municipales dispusieron el cierre total de escuelas, rutas y aeropuertos, y le requieren a la población que permanezca en sus hogares y evite cualquier tipo de circulación.
Las alertas del SMN por vientos fuertes
El área más afectada comprende la meseta de Escalante, Sarmiento, Ameghino y la meseta del Río Senguer, donde se esperan las ráfagas más intensas. También el resto de Chubut y toda la provincia de Santa Cruz se encuentran bajo alerta naranja, mientras que el nivel amarillo rige para zonas de Tierra del Fuego, Río Negro, el sur de Neuquén, La Pampa y parte de Buenos Aires.
Uno de los puntos más afectados es Comodoro Rivadavia, donde las ráfagas pueden alcanzar los 145 km/h, aunque por la tarde se espera una disminución de las mismas a valores de entre 110 y 120 km/h.
También desde las 6.00 de la mañana regía una suspensión total del tránsito en diferentes rutas que conectan Comodoro Rivadavia con el interior de Chubut. Esto debido al riesgo extremo de vuelcos y nula o poca visibilidad. Las rutas más afectadas fueron y son:
- Ruta Nacional 3: entre Trelew y el límite con Santa Cruz
- Ruta Nacional 26: entre Comodoro Rivadavia y su empalme con la Ruta Nacional 40
- Ruta Nacional 40: entre Gobernador Costa y el límite con Santa Cruz
- Ruta Nacional 260: entre el empalme con la Ruta 40 y el límite con Chile
Advertencias según nivel
- Alerta roja: sudeste de Chubut, con ráfagas superiores a 140 km/h
- Alerta naranja: Chubut y Santa Cruz, con vientos de 60 a 80 km/h y ráfagas que superan los 130 km/h
- Alerta amarilla: sur bonaerense, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, con ráfagas de hasta 90 km/h.