Alerta roja en la Patagonia por vientos extremos: ráfagas de hasta 150 km/h obligan al cierre de rutas, escuelas y aeropuertos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja para el sudeste de Chubut ante ráfagas excepcionales. Otras provincias del sur del país permanecen bajo alertas naranja y amarilla por vientos fuertes que afectan la circulación y la actividad cotidiana.

Fuertes vientos que afectan el sur del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó este lunes advertencias ante la presencia de vientos extremos que podrían afectar a gran parte de la Patagonia y el sur del país.

La situación más crítica se presenta en la zona sudeste de Chubut, donde está rigiendo una alerta roja por ráfagas que pueden alcanzar los 150 kilómetros por hora, algo que el propio organismo califica como algo “excepcional” y con potencial para generar emergencias o desastres.

La visibilidad puede verse afectada en Chubut y en otras provincias del sur argentino.

Además, autoridades provinciales y municipales dispusieron el cierre total de escuelas, rutas y aeropuertos, y le requieren a la población que permanezca en sus hogares y evite cualquier tipo de circulación.

Las alertas del SMN por vientos fuertes

El área más afectada comprende la meseta de Escalante, Sarmiento, Ameghino y la meseta del Río Senguer, donde se esperan las ráfagas más intensas. También el resto de Chubut y toda la provincia de Santa Cruz se encuentran bajo alerta naranja, mientras que el nivel amarillo rige para zonas de Tierra del Fuego, Río Negro, el sur de Neuquén, La Pampa y parte de Buenos Aires.

Uno de los puntos más afectados es Comodoro Rivadavia, donde las ráfagas pueden alcanzar los 145 km/h, aunque por la tarde se espera una disminución de las mismas a valores de entre 110 y 120 km/h.

También desde las 6.00 de la mañana regía una suspensión total del tránsito en diferentes rutas que conectan Comodoro Rivadavia con el interior de Chubut. Esto debido al riesgo extremo de vuelcos y nula o poca visibilidad. Las rutas más afectadas fueron y son:

Ruta Nacional 3 : entre Trelew y el límite con Santa Cruz

Ruta Nacional 26 : entre Comodoro Rivadavia y su empalme con la Ruta Nacional 40

Ruta Nacional 40 : entre Gobernador Costa y el límite con Santa Cruz

Ruta Nacional 260: entre el empalme con la Ruta 40 y el límite con Chile

Sugieren a la población no salir y quedar resguardados en sus casas.

Advertencias según nivel