Se repavimentará la famosa Ruta 40: la millonaria inversión y los sitios turísticos que se beneficiarán

El plan de renovación de la ruta se financiará mediante un mecanismo de compensación de deuda con el Estado Nacional. Los detalles.

Chubut dio un gran paso para fomentar el turismo en la Patagonia. Foto NA

La Ruta 40 es una ruta nacional argentina de más de 5.000 kilómetros que recorre el país de sur a norte, paralela a la Cordillera de los Andes, y conecta 11 provincias, desde Cabo Vírgenes en Santa Cruz hasta La Quiaca en Jujuy. De ahí, la importancia de su repavimentación.

La Provincia de Chubut inició un plan de renovación y mantenimiento sobre la Ruta Nacional 40 y la Ruta 259, en el corredor cordillerano que conecta Esquel, Trevelin y Tecka.

La Ruta 40 se repavimentará en Chubut. Foto: NA

La obra contempla una inversión total de $52.000 millones durante un período de cinco años. El financiamiento se realizará a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y Chubut, mediante el cual la provincia ejecuta obras públicas equivalentes al monto de su deuda con la Nación.

Cabe recordar que la ruta fue inaugurada en 1935 y desde ese momento fue sometida a constantes mejoras, aunque se debe tener en cuenta que en la actualidad muchas partes continúan siendo de ripio y se debe circular con mucha precaución.

Las paradas elegidas por los turistas en la Ruta 40

Actualmente, la Ruta Nacional 40 es el centro turístico de muchas personas, que además de recorrerla en auto, se animan a hacer varios tramos en bicicleta e incluso caminando.

40 puntos de interés turístico para visitar en la Ruta 40

Cabo Vírgenes

Río Turbio

El Calafate

Parque Nacional Los Glaciares

El Chaltén

Parque Nacional Perito Moreno

Cueva de las Manos

Los Antiguos

Cabo Vírgenes, el lugar donde comienza la Ruta 40. Foto: NA.

Bosque Petrificado Sarmiento

Esquel

Parque Nacional Los Alerces

Lago Puelo

El Bosón

Parque Nacional Nahuel Huapi

Villa La Angostura

San Martín de los Andes

Parque Nacional Lanín

Villa Pehuenia

Termas de Copahue

La Payunia

Malargüe

San Rafael

Valle de Uco

Ruta 40. Foto: Wikipedia.