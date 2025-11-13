Se repavimentará la famosa Ruta 40: la millonaria inversión y los sitios turísticos que se beneficiarán
La Ruta 40 es una ruta nacional argentina de más de 5.000 kilómetros que recorre el país de sur a norte, paralela a la Cordillera de los Andes, y conecta 11 provincias, desde Cabo Vírgenes en Santa Cruz hasta La Quiaca en Jujuy. De ahí, la importancia de su repavimentación.
La Provincia de Chubut inició un plan de renovación y mantenimiento sobre la Ruta Nacional 40 y la Ruta 259, en el corredor cordillerano que conecta Esquel, Trevelin y Tecka.
La obra contempla una inversión total de $52.000 millones durante un período de cinco años. El financiamiento se realizará a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y Chubut, mediante el cual la provincia ejecuta obras públicas equivalentes al monto de su deuda con la Nación.
Cabe recordar que la ruta fue inaugurada en 1935 y desde ese momento fue sometida a constantes mejoras, aunque se debe tener en cuenta que en la actualidad muchas partes continúan siendo de ripio y se debe circular con mucha precaución.
Las paradas elegidas por los turistas en la Ruta 40
Actualmente, la Ruta Nacional 40 es el centro turístico de muchas personas, que además de recorrerla en auto, se animan a hacer varios tramos en bicicleta e incluso caminando.
40 puntos de interés turístico para visitar en la Ruta 40
- Cabo Vírgenes
- Río Turbio
- El Calafate
- Parque Nacional Los Glaciares
- El Chaltén
- Parque Nacional Perito Moreno
- Cueva de las Manos
- Los Antiguos
- Bosque Petrificado Sarmiento
- Esquel
- Parque Nacional Los Alerces
- Lago Puelo
- El Bosón
- Parque Nacional Nahuel Huapi
- Villa La Angostura
- San Martín de los Andes
- Parque Nacional Lanín
- Villa Pehuenia
- Termas de Copahue
- La Payunia
- Malargüe
- San Rafael
- Valle de Uco
- Cerro Aconcagua
- Parque Nacional El Leoncito
- San Juan
- Parque Nacional Talampaya
- Valle de la Luna
- Cuesta del Miranda
- Chilecito
- Ruta de los Seismiles
- Belén de Catamarca
- Santa María de Catamarca
- Cafayate
- Parque Nacional Los Cardones
- Cachi
- San Antonio de los Cobres
- Salinas Grandes
- Cusi Cusi
- La Quiaca