Alerta por una gran nube de polvo que se acerca a la Ciudad de Buenos Aires
El temporal de viento que afectó el sur de Argentina con vientos de 150 kilómetros por hora levantó polvo y arena, que se desplazó por la costa bonaerense y podría llegar al Área Metropolitana de Buenos Aires.
El intenso temporal de viento que azotó ayer a la Patagonia, con ráfagas que superaron los 150 km/h, generó un fenómeno que se extiende mucho más allá del sur del país.
Una gran nube de polvo, proveniente del temporal avanza hacía Buenos Aires y podría llegar a la Ciudad.
La alerta meteorológica por viento está activa en el centro, sur y en el territorio de la Costa Atlántica. En Buenos Aires se espera que el viento llegue en con forma de nube de polvo y sedimentos, como consecuencia del temporal.
El viento del sector sudoeste arrastró el polvo patagónico hacia la franja central y redujo la visibilidad por debajo de los 5000 metros en varias ciudades costeras bonaerenses.
La Costa Atlántica se vio afectada por este fenómeno y se espera que llegue a la Ciudad de Buenos Aires en las próximas horas.
Las regiones costeras amanecieron con un ambiente opaco y una fina capa de polvo sobre autos y superficies.
Alerta por vientos fuertes en la Costa
El Servicio Meteorológico mantiene una alerta por vientos intensos para localidades costeras y algunas zonas del sur bonaerense.
“El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, detalla el organismo.
Las recomendaciones del SMN
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar los elementos que puedan volarse.
- Mantenerse informado por autoridades.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.