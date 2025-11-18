Alerta por una gran nube de polvo que se acerca a la Ciudad de Buenos Aires

El temporal de viento que afectó el sur de Argentina con vientos de 150 kilómetros por hora levantó polvo y arena, que se desplazó por la costa bonaerense y podría llegar al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta por una gran nube de polvo que podría llegar a Buenos Aires Foto: NA

El intenso temporal de viento que azotó ayer a la Patagonia, con ráfagas que superaron los 150 km/h, generó un fenómeno que se extiende mucho más allá del sur del país.

Una gran nube de polvo, proveniente del temporal avanza hacía Buenos Aires y podría llegar a la Ciudad.

La alerta meteorológica por viento está activa en el centro, sur y en el territorio de la Costa Atlántica. En Buenos Aires se espera que el viento llegue en con forma de nube de polvo y sedimentos, como consecuencia del temporal.

El viento del sector sudoeste arrastró el polvo patagónico hacia la franja central y redujo la visibilidad por debajo de los 5000 metros en varias ciudades costeras bonaerenses.

Se hundieron tres barcos pesqueros en el Puerto Caleta Paula, Santa Cruz. Foto: Captura video.

La Costa Atlántica se vio afectada por este fenómeno y se espera que llegue a la Ciudad de Buenos Aires en las próximas horas.

Las regiones costeras amanecieron con un ambiente opaco y una fina capa de polvo sobre autos y superficies.

Alerta por vientos fuertes en la Costa

El Servicio Meteorológico mantiene una alerta por vientos intensos para localidades costeras y algunas zonas del sur bonaerense.

“El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, detalla el organismo.

Las recomendaciones del SMN