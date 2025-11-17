Impactante temporal de viento en Santa Cruz: se hundieron tres barcos pesqueros en el Puerto Caleta Paula

El violento estado del mar generó una situación límite dentro del puerto: los buques pertenecientes a la flota artesanal no pudieron resistir el oleaje constante y se hundieron en pocos minutos. El impresionante video.

Se hundieron tres barcos pesqueros en el Puerto Caleta Paula, Santa Cruz. Foto: Captura video.

Tres embarcaciones pesqueras terminaron en el fondo del puerto de Caleta Paula, en Caleta Olivia, luego de que una fuerte marejada provocada por el intenso temporal de viento que afecta a Santa Cruz y Chubut las golpeara sin tregua este lunes.

Se hundieron tres barcos pesqueros en Caleta Paula: el video

El violento estado del mar generó una situación límite dentro del puerto. Los tres buques, pertenecientes a la flota artesanal y amarrados al muelle, no pudieron resistir el oleaje constante y se hundieron en pocos minutos.

Se hundieron tres barcos pesqueros en Caleta Paula , Santa Cruz, en medio del temporal de viento. Video X @rogarrone

De acuerdo a lo informado por Canal 12 Web, el episodio ocurrió alrededor del mediodía, justo cuando el viento alcanzaba su máxima intensidad y las olas golpeaban con mayor fuerza contra las embarcaciones.

Las primeras inspecciones señalan que se trata de barcos utilizados para pesca artesanal que no lograron mantenerse a flote ante el movimiento extremo del agua.

Hasta ahora no se registraron heridos y se cree que no había tripulación a bordo al momento del hundimiento. Personal de Prefectura Naval permanece en el lugar para asegurar la zona y evaluar posibles riesgos, en medio de un temporal que continúa siendo muy severo.

Se hundieron tres barcos pesqueros en el Puerto Caleta Paula, Santa Cruz. Foto: Captura video.

¿Dónde queda Caleta Paula?

Caleta Paula es un puerto ubicado en la ciudad de Caleta Olivia, en el norte de la provincia de Santa Cruz, sobre la costa del Mar Argentino. Es una zona clave de la Patagonia por su actividad marítima y por ser un punto estratégico para la flota pesquera local.

El puerto funciona como base operativa para barcos dedicados principalmente a la pesca artesanal e industrial. Allí se realizan tareas de descarga, reparaciones y abastecimiento, además de concentrar buena parte del movimiento económico ligado al sector pesquero. También cuenta con infraestructura portuaria que incluye muelles, depósitos y áreas de servicio.