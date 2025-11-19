Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas llegarán a los 8.6°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad de hasta 8 km/h. La humedad será alta, alcanzando niveles cercanos al 78%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde, se espera que las condiciones climáticas se mantengan estables. La temperatura máxima alcanzará los 16°C con un cielo que continuará parcialmente nuboso. Los vientos tendrán ráfagas de hasta 12 km/h.

Observaciones astronómicas

El amanecer se producirá a las 07:57 horas, y el atardecer será a las 17:50 horas este miércoles 19 de noviembre de 2025.