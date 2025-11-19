Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

miércoles, 19 de noviembre de 2025, 06:00

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas llegarán a los 8.6°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad de hasta 8 km/h. La humedad será alta, alcanzando niveles cercanos al 78%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde, se espera que las condiciones climáticas se mantengan estables. La temperatura máxima alcanzará los 16°C con un cielo que continuará parcialmente nuboso. Los vientos tendrán ráfagas de hasta 12 km/h.

Observaciones astronómicas

El amanecer se producirá a las 07:57 horas, y el atardecer será a las 17:50 horas este miércoles 19 de noviembre de 2025.