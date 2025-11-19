Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 19 de noviembre de 2025, 06:03

Hoy en La Pampa, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas estarán en los 7.1°C. El viento soplará desde el oeste con una velocidad media de hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. La humedad relativa oscilará alrededor del 79%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde y noche, la temperatura máxima alcanzará los 18.4°C, manteniendo el cielo parcialmente nuboso. La velocidad del viento podría aumentar levemente, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h. La visibilidad será buena, y no se espera precipitaciones, lo cual es una noticia favorable si tienes planes al aire libre.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 19 de noviembre de 2025

El amanecer se producirá a las 08:25, mientras que el atardecer será aproximadamente a las 18:08. Esto nos dará una jornada de luz solar extendida para disfrutar al máximo las actividades diurnas.