Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Clima diario

Hoy en La Pampa, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas estarán en los 7.1°C. El viento soplará desde el oeste con una velocidad media de hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. La humedad relativa oscilará alrededor del 79%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde y noche, la temperatura máxima alcanzará los 18.4°C, manteniendo el cielo parcialmente nuboso. La velocidad del viento podría aumentar levemente, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h. La visibilidad será buena, y no se espera precipitaciones, lo cual es una noticia favorable si tienes planes al aire libre.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 19 de noviembre de 2025

El amanecer se producirá a las 08:25, mientras que el atardecer será aproximadamente a las 18:08. Esto nos dará una jornada de luz solar extendida para disfrutar al máximo las actividades diurnas.