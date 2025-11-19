Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Clima Salta

Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

En la mañana de Salta, el clima será ideal para disfrutarlo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 3.4°C. Los vientos no superarán los 6 km/h, lo que generará una sensación térmica muy agradable. La humedad será moderada durante toda esta franja de la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, se esperan cielos parcialmente nublados con temperaturas máximas que rondarán los 21.2°C. Esta condición climática se mantendrá hasta la noche, con un leve descenso en las temperaturas hacia los 18°C. Los vientos serán suaves y la humedad moderada, proporcionando una velada apacible para quienes salgan a disfrutar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 19 de noviembre de 2025

El amanecer en Salta será a las 6:03 AM y el atardecer a las 6:40 PM.