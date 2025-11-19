Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Clima Salta

miércoles, 19 de noviembre de 2025, 06:04

Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

En la mañana de Salta, el clima será ideal para disfrutarlo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 3.4°C. Los vientos no superarán los 6 km/h, lo que generará una sensación térmica muy agradable. La humedad será moderada durante toda esta franja de la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, se esperan cielos parcialmente nublados con temperaturas máximas que rondarán los 21.2°C. Esta condición climática se mantendrá hasta la noche, con un leve descenso en las temperaturas hacia los 18°C. Los vientos serán suaves y la humedad moderada, proporcionando una velada apacible para quienes salgan a disfrutar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 19 de noviembre de 2025

El amanecer en Salta será a las 6:03 AM y el atardecer a las 6:40 PM.