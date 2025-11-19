Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Tiempo en Tucumán

miércoles, 19 de noviembre de 2025

El clima en Tucumán se mantendrá parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas que llegarán alrededor de los 8.5°C. No se esperan lluvias a lo largo del día, lo cual es un buen indicio para quienes deseen realizar actividades al aire libre. La velocidad del viento alcanzará máximas de 4 km/h, contribuyendo a un día tranquilo en términos de viento.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para el transcurso de la tarde y noche, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 22.4°C. Es importante mencionar que la humedad estará en torno al 41%, lo que brindará una sensación agradable. Las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades vespertinas en la ciudad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 19 de noviembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol se eleva en el horizonte a las 7:33 a.m., y se oculta a las 5:56 p.m., permitiendo un día con duración suficiente para aprovechar las actividades al aire libre.