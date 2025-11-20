Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Clima del día

Hoy, en Santiago Del Estero, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima esperada de 9.5°C al amanecer. Durante la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando los 22°C como máximo. Habrá vientos moderados con una velocidad máxima estimada de 26 km/h, lo que podría generar cierta incomodidad para aquellas personas que se encuentren al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En la tarde y avanzada la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque las nubes podrían aumentar levemente. Las condiciones climáticas serán ideales para actividades al aire libre ya que no se esperan precipitaciones durante el resto del día.

Observaciones astronómicas

El sol hará su aparición a las 08:04 y se despedirá en el horizonte a las 18:29. La fase lunar actual es decreciente, ideal para quienes disfrutan de observaciones astronómicas.