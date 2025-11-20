Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Clima y Tiempo

Estado del tiempo en Tucumán para la mañana de este jueves

Durante la mañana de este 10 de junio de 2025, en Tucumán, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán leves y agradables, con un mínimo de 8.5°C. Se prevé un aire fresco, dado que la humedad máxima alcanzará el 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, se mantendrán las condiciones nubosas sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitaciones es del 0%. Las temperaturas oscilarán hasta alcanzar un máximo agradable de 22.4°C. No se espera un descenso fuerte de las temperaturas durante la noche, lo que brinda una noche templada para disfrutar de actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 20 de noviembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas para hoy, el sol hará su aparición a las 8:06 a.m., ofreciendo un amanecer tranquilo para comenzar el día. El atardecer está previsto para las 6:35 p.m., dando cierre a un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos.