Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima Diario

Hoy, el clima en Catamarca estará marcado por una mañana fresca, con temperaturas mínimas de 6.4°C y cielos parcialmente nublados. Se espera que el viento sople a una velocidad de hasta 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. La humedad alcanzará un índice máximo del 65%, lo que proporciona una atmósfera algo húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, las temperaturas llegarán a un máximo confortable de 23.7°C. Sin embargo, continuará el cielo parcialmente nuboso, y el viento mantendrá una velocidad media aumentando ligeramente en algunas rachas. Para la noche, las condiciones se estabilizarán, manteniendo una temperatura agradable alrededor de los 16-18°C, con el cielo mayormente despejado. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si planeas salir, debido a la posible brisa fresca de la noche.