Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

viernes, 21 de noviembre de 2025, 06:02

En Corrientes, el día comienza con el clima mostrando condiciones de parcial nubosidad durante la mañana. Las temperaturas matutinas se mantendrán frescas, con una mínima de 8.2°C. El viento soplará con una velocidad media de 12 km/h, aportando cierta frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avance el día, se anticipa un aumento de las temperaturas, alcanzando una máxima de 18.8°C. El cielo permanecerá mayormente despejado, con vientos que podrían intensificarse hasta los 19 km/h en ráfagas. La humedad relativa máxima esperada es del 94%, contribuyendo a que las condiciones térmicas sean más llevaderas. Al caer la noche, la temperatura descenderá nuevamente, invitando a disfrutar del aire fresco.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Para quienes planean actividades al aire libre, se recomienda llevar una chaqueta ligera en las horas más frías y utilizar protector solar, incluso cuando el cielo esté parcialmente cubierto. No hay probabilidades de precipitación, así que el paraguas puede dejarse en casa.