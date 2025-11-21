Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima diario

En Corrientes, el día comienza con el clima mostrando condiciones de parcial nubosidad durante la mañana. Las temperaturas matutinas se mantendrán frescas, con una mínima de 8.2°C. El viento soplará con una velocidad media de 12 km/h, aportando cierta frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avance el día, se anticipa un aumento de las temperaturas, alcanzando una máxima de 18.8°C. El cielo permanecerá mayormente despejado, con vientos que podrían intensificarse hasta los 19 km/h en ráfagas. La humedad relativa máxima esperada es del 94%, contribuyendo a que las condiciones térmicas sean más llevaderas. Al caer la noche, la temperatura descenderá nuevamente, invitando a disfrutar del aire fresco.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Para quienes planean actividades al aire libre, se recomienda llevar una chaqueta ligera en las horas más frías y utilizar protector solar, incluso cuando el cielo esté parcialmente cubierto. No hay probabilidades de precipitación, así que el paraguas puede dejarse en casa.