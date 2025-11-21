Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025
Pronóstico diario
Hoy en La Pampa, el clima se presentará con condiciones variables. Durante la mañana, prevalecerá un cielo parcialmente nuboso y se espera que las temperaturas comiencen en torno a los 7.1°C. La humedad alcanzará niveles máximos del 79%, lo que puede generar una sensación térmica ligeramente diferente. Los vientos soplarán desde el este, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
En la tarde y noche, el pronóstico indica que las temperaturas ascenderán hasta llegar a un máximo de 18.4°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, pero sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitaciones será mínima. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h. Es recomendable estar preparado para estos vientos moderados que podrían sentirse especialmente en las zonas abiertas.