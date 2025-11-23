¿Se viene la primera ola de calor?: cómo estará el clima este domingo 23 de noviembre en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico del tiempo para la continuidad del fin de semana largo. Los detalles.

Día con temperaturas primaverales. Foto: NA

Con registros desfasados para esta época del año, el buen clima continúa en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores en la continuidad del fin de semana largo, mientras lentamente suben las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el domingo tendría cielo despejado en la madrugada y mañana; pasando a ligeramente nublado en la tarde y algo nublado en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 12 grados de mínima y 24 de máxima.

Vuelve el calor a la Ciudad. Foto: NA

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

El lunes se mantendría con bueno tiempo, con cielo algo nublado durante el día y despejado en la noche. Las temperaturas serían de entre 13 y 26 grados.

El martes se mantendría todavía con buenas condiciones, con cielo algo nublado y con marcas térmicas de entre 16 y 29 grados.

El miércoles se mantiene con nubosidad variable, una mínima de 18 y una máxima de 31, siendo el más caluroso de los próximos días.

El jueves tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 20 grados de mínima y 29 de máxima.

Del mismo modo, habrá cielo mayormente nublado para el viernes, y acompañado por temperaturas que rondarán entre 20 y 25 grados.