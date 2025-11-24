Cómo estará el clima este lunes feriado en Buenos Aires y qué dice el pronóstico para el resto de la semana

Comienza una semana calurosa en la Ciudad y sus alrededores. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.

Vuelve el calor a la Ciudad. Foto: NA

Después de un fin de semana agradable en materia de temperaturas, unos días muy calurosos aunque nublados se esperan en Capital Federal y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese sentido, con el correr de los días las temperaturas irán en aumento hasta rozar o superar los 30 grados, aunque se estima que el próximo fin de semana las mismas bajen para ubicarse entre los 24 y los 25 grados, aproximadamente.

Serán jornadas agradables para disfrutar con actividades al aire libre, aunque en algunos casos habrá que tener cuidado extremo, sobre todo entre los niños y los adultos mayores para evitar los golpes de calor y la deshidratación.

Calor en Buenos Aires, Argentina. Foto: NA (Daniel Vides)

Pronóstico extendido

Para este lunes feriado y cierre del fin de semana largo XXL se prevé cielo algo nublado a despejado, vientos del norte cambiando al este y las marcas térmicas irán de los 16 a los 26 grados.

En tanto, para el martes se anuncia cielo algo nublado, vientos del noroeste rotando al norte y los termómetros se ubicarán entre los 18 y los 29 grados.

El miércoles el cielo pasará de algo a parcialmente nublado y vientos del norte cambiando al noreste, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 31, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

Ya el jueves se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del norte y las marcas térmicas irán de los 21 a los 29 grados.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del norte rotando al sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 20 y los 25 grados.

Por su parte, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del sur, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 24.

En tanto, para el domingo se aguarda un cielo algo nublado durante el día y despejado por la noche con vientos del Norte cambiando al este y marcas que irán de los 16 a los 22 grados.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas