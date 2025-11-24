Cómo estará el clima este lunes feriado en Buenos Aires y qué dice el pronóstico para el resto de la semana
Comienza una semana calurosa en la Ciudad y sus alrededores. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.
Después de un fin de semana agradable en materia de temperaturas, unos días muy calurosos aunque nublados se esperan en Capital Federal y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En ese sentido, con el correr de los días las temperaturas irán en aumento hasta rozar o superar los 30 grados, aunque se estima que el próximo fin de semana las mismas bajen para ubicarse entre los 24 y los 25 grados, aproximadamente.
Serán jornadas agradables para disfrutar con actividades al aire libre, aunque en algunos casos habrá que tener cuidado extremo, sobre todo entre los niños y los adultos mayores para evitar los golpes de calor y la deshidratación.
Pronóstico extendido
Para este lunes feriado y cierre del fin de semana largo XXL se prevé cielo algo nublado a despejado, vientos del norte cambiando al este y las marcas térmicas irán de los 16 a los 26 grados.
En tanto, para el martes se anuncia cielo algo nublado, vientos del noroeste rotando al norte y los termómetros se ubicarán entre los 18 y los 29 grados.
El miércoles el cielo pasará de algo a parcialmente nublado y vientos del norte cambiando al noreste, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 31, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.
Ya el jueves se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del norte y las marcas térmicas irán de los 21 a los 29 grados.
Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del norte rotando al sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 20 y los 25 grados.
Por su parte, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del sur, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 24.
En tanto, para el domingo se aguarda un cielo algo nublado durante el día y despejado por la noche con vientos del Norte cambiando al este y marcas que irán de los 16 a los 22 grados.
10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Ingerir frutas y verduras.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas).
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.