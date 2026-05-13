Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
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Metrotranvía de Mendoza.
Metrotranvía de Mendoza.

Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Oeste 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Norte 3 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Sur 3 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 9 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 20°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:17
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:17 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 9 - 23 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Suroeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Suroeste 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Oeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Norte 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Noreste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Este 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Este 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Noreste 7 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Noreste 4 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Noreste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Norte 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Norte 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Norte 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Sureste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Sur 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Sur 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Sur 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.