CABA se ubicó dentro de las 20 ciudades más calurosas del país: a qué hora empieza a llover

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó a la Ciudad de Buenos Aires como uno de los distritos más calurosos del país con una temperatura de 31.3°. Cuándo comienzan las lluvias y tormentas.

Con una temperatura de 31.3°. Foto Buenos Aires Ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el ranking de temperaturas de todas las ciudades de la Argentina en su sitio oficial y la Ciudad de Buenos Aires se ubicó dentro de las 20 más calurosas del país. El reporte se publicó pasadas las 18 del sábado 15 de noviembre y se supo cuándo comenzará a llover en la zona.

La ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el interior de la Provincia y el resto del país se hizo visible desde hace unos días y estuvo presente durante el sábado 15. Es inminente la llegada de las lluvias y tormentas con un clima húmedo, pesado y de unos 31.3° en Capital Federal, que se ubicó en el puesto 16 de los distritos más calurosos.

Informó el Servicio Meteorológico Nacional. Foto: Captura de pantalla sitio oficial del SMN

Cuándo llueve en Buenos Aires

Según indicó el organismo, la alerta amarilla por lluvias y tormentas comenzará después de las doce de la noche con una probabilidad de entre el 40 y 70%.

Las precipitaciones continuarán durante la madrugada del domingo 16, habrá lluvias aisladas en la mañana y se espera que finalicen por la tarde con un clima ventoso, nublado y con una leve baja de la temperatura.

El pronóstico extendido del tiempo en Buenos Aires

Domingo 16: máxima de 25° y mínima de 16°

Lunes 17: máxima de 24° y mínima de 11°

Martes 18: máxima de 30° y mínima de 15°

Miércoles 19: máxima de 28° y mínima de 18°

Jueves 20: máxima de 25° y mínima de 15°

Viernes 21: máxima de 25° y mínima de 11°