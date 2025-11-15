CABA se ubicó dentro de las 20 ciudades más calurosas del país: a qué hora empieza a llover

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó a la Ciudad de Buenos Aires como uno de los distritos más calurosos del país con una temperatura de 31.3°. Cuándo comienzan las lluvias y tormentas.
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 15 de noviembre de 2025, 21:53
Con una temperatura de 31.3°. Foto Buenos Aires Ciudad
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el ranking de temperaturas de todas las ciudades de la Argentina en su sitio oficial y la Ciudad de Buenos Aires se ubicó dentro de las 20 más calurosas del país. El reporte se publicó pasadas las 18 del sábado 15 de noviembre y se supo cuándo comenzará a llover en la zona.

La ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el interior de la Provincia y el resto del país se hizo visible desde hace unos días y estuvo presente durante el sábado 15. Es inminente la llegada de las lluvias y tormentas con un clima húmedo, pesado y de unos 31.3° en Capital Federal, que se ubicó en el puesto 16 de los distritos más calurosos.

CABA se ubica dentro de las 20 ciudades más calurosas del país
Informó el Servicio Meteorológico Nacional. Foto: Captura de pantalla sitio oficial del SMN

Cuándo llueve en Buenos Aires

Según indicó el organismo, la alerta amarilla por lluvias y tormentas comenzará después de las doce de la noche con una probabilidad de entre el 40 y 70%.

Las precipitaciones continuarán durante la madrugada del domingo 16, habrá lluvias aisladas en la mañana y se espera que finalicen por la tarde con un clima ventoso, nublado y con una leve baja de la temperatura.

El pronóstico extendido del tiempo en Buenos Aires

Domingo 16: máxima de 25° y mínima de 16°

Lunes 17: máxima de 24° y mínima de 11°

Martes 18: máxima de 30° y mínima de 15°

Miércoles 19: máxima de 28° y mínima de 18°

Jueves 20: máxima de 25° y mínima de 15°

Viernes 21: máxima de 25° y mínima de 11°