Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
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Conurbano de la provincia de Buenos Aires
Conurbano de la provincia de Buenos Aires

Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 7 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Suroeste 5 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noroeste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 10 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol17:58
Horas de luz10h 21m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:37 y se pone a las 17:58, dando aproximadamente 10h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 10 - 26 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Sur 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 8 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 7 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Suroeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Suroeste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Oeste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Suroeste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Suroeste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Suroeste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Suroeste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Suroeste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Oeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Oeste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Suroeste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Oeste 4 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° 10° Noroeste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Oeste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.