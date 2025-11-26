El clima de la Navidad 2025: con lluvias y calor, cómo estuvo el tiempo en los últimos años en Buenos Aires

Una página recopiló las condiciones climáticas que se vivieron desde 2019, con la presencia constante del calor y una llamativa racha de la lluvia. Los detalles, en la nota.

Clima en la navidad. Foto: Unsplash.

Falta poco menos de un mes para la llegada de la Navidad 2025. En este contexto, miles de familias organizan sus planes para esta celebración, que se reparte entre el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre. El factor climático cumple un rol fundamental en Buenos Aires, por lo que es importante conocer los antecedentes.

A falta de previsiones para el 24 de diciembre de 2025, el sitio especializado Tiempo3 recopiló las condiciones de los últimos años, con dos factores que se repitieron: lluvias y calor.

Mesa navideña, Navidad, Año Nuevo. Foto: Pexels.

La opción de disfrutar una cena en familia o amigos al aire libre siempre está sobre la mesa. Sin embargo, esta alternativa parece atada al tiempo, ya que en caso de que haya lluvias se descarta por completo.

Clima en Buenos Aires: cómo estuvo el tiempo para Navidad desde 2019

En este marco, Tiempo3 recordó que, en los últimos cuatro años, desde 2021, se dieron distintas lluvias a lo largo del 24 de diciembre en Buenos Aires. La gran mayoría fueron mencionadas como “lluvia moderada a intervalos”, aunque el más fuerte fue el del 2023: “ligeras precipitaciones”, con un 5,7mm de agua acumulada.

Los antecedentes del clima del 24 de diciembre en Buenos Aires. Foto: Tiempo3

Con respecto a la temperatura, el calor siempre estuvo presente, más allá de las precipitaciones que aparecieron en la zona. La cifra más alta se dio en 2021: la máxima alcanzó los 40°, que dejaba en evidencia la ola de calor que se padecía.

En lo contrario, la cifra más baja estuvo en 2024, aunque por encima de los 30°: la mínima fue de 19° y la máxima alcanzó los 31°.

El promedio acercado por el sitio señala que, en los últimos seis años, hubo una temperatura máxima media de 33°, mientras que la mínima media estuvo en 19°.

El tiempo en Navidad: cómo estuvo el clima en los últimos años en Buenos Aires

Con respecto al 25 de diciembre, después de la Nochebuena, el panorama fue similar en los últimos antecedentes. El día más lluvioso estuvo en 2023, con un total de 17,6mm de agua acumulada. Sin embargo, solo se reportaron lluvias en Buenos Aires en 2019, 2021 y 2023.

Los antecedentes del clima del 25 de diciembre en Buenos Aires. Foto: Tiempo3

Los datos de la temperatura muestran una baja en el termómetro tras las precipitaciones que se daban durante el 24. La cifra más alta llegó en 2021, con una variación entre los 22° y 36°.

El promedio en la temperatura estuvo en 17° para la mínima y 28° para la máxima, con una media de viento de 19,8 kilómetros por hora sobre el territorio bonaerense.