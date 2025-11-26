Llegó una fuerte ola de calor a la Argentina: las ocho provincias bajo alerta amarilla por altas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de temperaturas elevadas, que pueden presentar riesgos para la salud.

Calor, golpe de calor, ola de calor, clima, NA

El cierre de noviembre 2025 muestra que el termómetro va en aumento en distintos puntos de Argentina. El calor se hace sentir y el pronóstico advirtió por una importante ola de calor que llevó a activar una serie de alertas por las altas temperaturas para este miércoles 26 de noviembre.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, hay ocho provincias bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, en este caso calor.

Ola de calor en Buenos Aires. Foto: NA / Damián Dopacio.

Cabe recordar que el color amarillo en este tipo de advertencias hace referencias a cifras que pueden producir un “efecto leve a moderado en la salud”. Y aclaran que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

Durante este miércoles 26, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro tienen distintos sectores de sus territorios bajo alerta.

Provincias bajo alerta por una ola de calor. Foto: SMN

Las temperaturas estarán por encima de los 30°, por lo que habrá que tomar ciertas precauciones para no padecer las condiciones climáticas.

Recomendaciones ante una ola de calor, según el Servicio Meteorológico Nacional

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Hidratación. Foto Freepik

Cuándo vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) -organismo encargado de observar, comprender, predecir el tiempo y el clima en Argentina- reveló cómo sigue el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En lo que representa una mala noticia para aquellas personas que querían aprovechar sus días de descanso para realizar actividades al aire libre, el SMN indicó que vuelven las tormentas para el fin de semana.

El sábado 29 en la mañana se esperan entre 10 y 40% de probabilidades de lluvias aisladas con una mínima de 17° y vientos de hasta 31 km/h del sector este. En la tarde y la noche se prevén las mismas posibilidades, pero esta vez de tormentas aisladas, con una máxima de 21°.

Se esperan lluvias en Buenos Aires para el sábado 29 de noviembre. Foto: SMN

Para el domingo 30, el cielo estará nublado durante todo el día con una mínima de 16° y máxima de 22°. Los vientos alcanzarán hasta 50km/h del sureste y hay 10% de probabilidades de lluvia durante todo el día.