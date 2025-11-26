Paraguas y abrigos listos: se confirmó qué día de la semana vuelven las tormentas y bajas temperaturas al AMBA
Aunque todavía se puede disfrutar del calorcito por unos días más, las precipitaciones no tardarán en llegar.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) -organismo encargado de observar, comprender, predecir el tiempo y el clima en Argentina- reveló cómo sigue el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En lo que representa una mala noticia para aquellas personas que querían aprovechar sus días de descanso para realizar actividades al aire libre, el SMN indicó que vuelven las tormentas para el fin de semana.
Para el sábado en la mañana se esperan entre 10 y 40% de probabilidades de lluvias aisladas con una mínima de 17° y vientos de hasta 31 km/h del sector este. En la tarde y la noche se prevén las mismas posibilidades, pero esta vez de tormentas aisladas, con una máxima de 21°.
Para el domingo 30, el cielo estará nublado durante todo el día con una mínima de 16° y máxima de 22°. Los vientos alcanzarán hasta 50km/h del sureste y hay 10% de probabilidades de lluvia durante todo el día.
El clima para los días que quedan en la semana
- Miércoles 26: cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, con una mínima de 19°. Por la tarde, se espera cielo parcialmente nublado, una máxima de 31° y vientos del este de hasta 31 km/h.
- Jueves 27: se prevé una mínima de 21° y una máxima de 32°, con cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. Durante la noche, la probabilidad de lluvias será del 10%.
- Viernes 28: la mañana se presentará mayormente nublada y la tarde parcialmente nublada. Las temperaturas oscilarán entre los 21° de mínima y los 27° de máxima. Por la tarde y la noche, se esperan vientos del este con ráfagas de hasta 50 km/h.
- Sábado 29: durante la mañana habrá entre un 10% y un 40% de probabilidades de lluvias aisladas, con una mínima de 17°. En la tarde y la noche, se mantendrá la probabilidad de tormentas aisladas (entre el 10% y el 40%), con una máxima de 21°. Se prevén vientos del este de hasta 31 km/h a lo largo de todo el día.
- Domingo 30: se espera un cielo mayormente cubierto durante toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 16° de mínima y los 22° de máxima. Por la tarde y la noche, soplarán vientos del sudeste con ráfagas de hasta 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en torno al 10% durante todo el día.