Paraguas y abrigos listos: se confirmó qué día de la semana vuelven las tormentas y bajas temperaturas al AMBA

Aunque todavía se puede disfrutar del calorcito por unos días más, las precipitaciones no tardarán en llegar.

Tormentas en Buenos Aires. Foto: Pixabay

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) -organismo encargado de observar, comprender, predecir el tiempo y el clima en Argentina- reveló cómo sigue el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En lo que representa una mala noticia para aquellas personas que querían aprovechar sus días de descanso para realizar actividades al aire libre, el SMN indicó que vuelven las tormentas para el fin de semana.

El pronóstico para esta semana en el AMBA. Foto: SMN

Para el sábado en la mañana se esperan entre 10 y 40% de probabilidades de lluvias aisladas con una mínima de 17° y vientos de hasta 31 km/h del sector este. En la tarde y la noche se prevén las mismas posibilidades, pero esta vez de tormentas aisladas, con una máxima de 21°.

Para el domingo 30, el cielo estará nublado durante todo el día con una mínima de 16° y máxima de 22°. Los vientos alcanzarán hasta 50km/h del sureste y hay 10% de probabilidades de lluvia durante todo el día.

El clima para los días que quedan en la semana