Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 26 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025, el clima en Mendoza promete ser interesante para quienes disfruten de un día parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C, probablemente aumentando lentamente a lo largo del día. Estos valores frescos, acompañados de una humedad del 62%, crearán un ambiente agradable, aunque se anticipa una escasa probabilidad de precipitación, lo que favorecerá las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, las condiciones del tiempo se mantendrán similares, con una máxima que alcanzará los 17.5°C. Aunque el cielo permanecerá mayormente nublado, la velocidad del viento, que podría llegar a los 13 km/h, ayudará a mantener una sensación térmica cómoda. La humedad en este momento disminuirá ligeramente, otorgando a los habitantes de Mendoza un respiro del calor veraniego temprano. En general, serán momentos ideales para disfrutar de una caminata nocturna o simplemente relajarse al final del día.