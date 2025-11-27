Lluvias y tormentas severas con caída de granizo durante el fin de semana en el AMBA: cuándo llega el temporal, según el SMN
El Área Metropolitana de Buenos Aires sufrirá precipitaciones intensas tras jornadas de mucho calor.
El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está muy inestable. Luego de jornadas donde el calor se hizo, por momentos, insoportable; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un cambio drástico en el pronóstico para el fin de semana.
Aunque durante el jueves 27 y el viernes 28 las temperaturas tocarán máximas que resultarán agobiantes para los bonaerenses, el sábado 1 de diciembre y el domingo 2 estarán marcados por intensas lluvias. Por si fuera poco, se espera lo mismo para el lunes 3.
Para el sábado en la mañana se esperan entre 10 y 40% de probabilidades de lluvias aisladas con una mínima de 17° y vientos de hasta 31 km/h del sector este. En la tarde y la noche se prevén las mismas posibilidades, pero esta vez de tormentas aisladas, con una máxima de 21°.
Para el domingo 30, el cielo estará nublado durante todo el día con una mínima de 16° y máxima de 22°. Los vientos alcanzarán hasta 50km/h del sureste y hay 10% de probabilidades de lluvia durante todo el día.
El clima para los días que quedan en la semana
- Jueves 27: se prevé una mínima de 21° y una máxima de 32°, con cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. Durante la noche, la probabilidad de lluvias será del 10%.
- Viernes 28: la mañana se presentará mayormente nublada y la tarde parcialmente nublada. Las temperaturas oscilarán entre los 21° de mínima y los 27° de máxima. Por la tarde y la noche, se esperan vientos del este con ráfagas de hasta 50 km/h.
- Sábado 29: durante la mañana habrá entre un 10% y un 40% de probabilidades de lluvias aisladas, con una mínima de 17°. En la tarde y la noche, se mantendrá la probabilidad de tormentas aisladas (entre el 10% y el 40%), con una máxima de 21°. Se prevén vientos del este de hasta 31 km/h a lo largo de todo el día.
- Domingo 30: se espera un cielo mayormente cubierto durante toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 16° de mínima y los 22° de máxima. Por la tarde y la noche, soplarán vientos del sudeste con ráfagas de hasta 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en torno al 10% durante todo el día.