Lluvias y tormentas severas con caída de granizo durante el fin de semana en el AMBA: cuándo llega el temporal, según el SMN

El Área Metropolitana de Buenos Aires sufrirá precipitaciones intensas tras jornadas de mucho calor.

Lluvias en el AMBA. Foto: NA.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está muy inestable. Luego de jornadas donde el calor se hizo, por momentos, insoportable; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un cambio drástico en el pronóstico para el fin de semana.

Aunque durante el jueves 27 y el viernes 28 las temperaturas tocarán máximas que resultarán agobiantes para los bonaerenses, el sábado 1 de diciembre y el domingo 2 estarán marcados por intensas lluvias. Por si fuera poco, se espera lo mismo para el lunes 3.

Lluvias en el AMBA. Foto: NA (Juan Vargas)

Para el sábado en la mañana se esperan entre 10 y 40% de probabilidades de lluvias aisladas con una mínima de 17° y vientos de hasta 31 km/h del sector este. En la tarde y la noche se prevén las mismas posibilidades, pero esta vez de tormentas aisladas, con una máxima de 21°.

Para el domingo 30, el cielo estará nublado durante todo el día con una mínima de 16° y máxima de 22°. Los vientos alcanzarán hasta 50km/h del sureste y hay 10% de probabilidades de lluvia durante todo el día.

El clima para los días que quedan en la semana