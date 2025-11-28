Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy

Durante la mañana, en Santa Cruz, el clima se mantendrá con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas iniciarán en torno a los 3.4°C, brindando una mañana fresca. El viento soplará con una velocidad máxima de hasta 25 km/h, lo que puede incrementar la sensación de frescor. La humedad alcanzará un nivel del 80%, sin probabilidad de precipitaciones, lo que descarta la posibilidad de lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, el clima continuará siendo mayormente nuboso, con un incremento en la temperatura que alcanzará un máximo de 7.3°C. Aunque el viento mantendrá su intensidad, se espera que las ráfagas disminuyan a lo largo de la tarde, brindando una sensación más estable. La visibilidad continuará siendo buena, asegurando que las actividades al aire libre puedan realizarse sin inconvenientes.