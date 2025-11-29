Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

En la mañana de este sábado, se espera una presencia de clima parcialmente nublado en Mendoza, aunque con poca probabilidad de precipitación. Las temperaturas fluctuarán entre los 6.6°C, lo que genera un ambiente fresco al inicio del día. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y los vientos podrían alcanzar una velocidad máxima de 11 km/h, lo que podría ayudar a disipar las nubes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas subirán hasta los 17.5°C, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar actividades al aire libre. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando los 13 km/h, con ráfagas ocasionales.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Es recomendable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, llevar un paraguas no estaría de más. Los amantes de las actividades al aire libre pueden aprovechar las zonas despejadas para disfrutar del entorno natural.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

El sol en Mendoza saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35, lo que ofrece un largo día de luz para planear actividades. La luna hará su aparición alrededor de las 17:52, proporcionando un hermoso panorama nocturno.