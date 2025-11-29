Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo para hoy en San Juan

Hoy en San Juan, el clima mostrará cierta variabilidad a lo largo del día. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso que permitirá algunos momentos de sol mientras las nubes se desplazan. Las temperaturas estarán en un rango agradable, con una mínima de 9.2°C, ideales para actividades al aire libre. No se anticipa precipitación, lo cual es una buena noticia para quienes planeen eventos al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.4°C, manteniendo una sensación confortable. Los vientos, que provienen del sureste, tendrán una velocidad máxima de 11 km/h, facilitando un día tranquilo. Durante la noche, el clima se mantendrá estable, sin variaciones significativas en la humedad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 8:29, y se retirará a las 18:37, brindándonos una jornada con buena iluminación natural. La luz del día será más que suficiente para aprovechar al máximo las actividades al aire libre.